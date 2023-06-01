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РЭЦ поддержал каждый третий доллар ННЭ Нижегородской области в 2022 году - РИА Новости, 01.06.2023
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15:20 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/poddeozhka-1875560610.html
РЭЦ поддержал каждый третий доллар ННЭ Нижегородской области в 2022 году
РЭЦ поддержал каждый третий доллар ННЭ Нижегородской области в 2022 году - РИА Новости, 01.06.2023
РЭЦ поддержал каждый третий доллар ННЭ Нижегородской области в 2022 году
Каждый третий доллар от несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Нижегородской области был поддержан Российским экспортным центром, рассказал на... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:20
2023-06-01T15:20
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
нижегородская область
нижний новгород
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Каждый третий доллар от несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Нижегородской области был поддержан Российским экспортным центром, рассказал на региональном бизнес-форуме "Время экспорта" в Нижнем Новгороде директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев."Нижегородская область в 2022 году показала достойные результаты по поддержке экспорта. Каждый третий доллар от несырьевого неэнергетического экспорта региона был поддержан российским экспортным центром. При этом очень важна работа с инструментами поддержки экспорта в регионах", - сказал Зайцев.По его словам, Нижегородская область активно участвует во внедрении регионального экспортного стандарта, который помогает аккумулировать всю инфраструктуру поддержки и, "соответственно, достигать тех целей и задач, которые ставит президент Российской Федерации по поддержке российских- предприятий и наращиванию экспорта"."Безусловно, хочу выразить благодарность правительству Нижегородской области за активное взаимодействие с Российским экспортным центром", - отметил Зайцев.Форум "Время экспорта" был организован Центром поддержки экспорта Нижегородской области и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Он был посвящен новым тенденциям в международной торговле и возможностям для расширения экспортного сотрудничества с дружественными странами. В мероприятии также принимали участие заместитель губернатора региона Андрей Саносян, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков и руководитель представительства Нижегородской области в Белоруссии Андрей Дудкин.
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нижегородская область
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), нижегородская область, нижний новгород
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Нижегородская область, Нижний Новгород

РЭЦ поддержал каждый третий доллар ННЭ Нижегородской области в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Каждый третий доллар от несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Нижегородской области был поддержан Российским экспортным центром, рассказал на региональном бизнес-форуме "Время экспорта" в Нижнем Новгороде директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев.
"Нижегородская область в 2022 году показала достойные результаты по поддержке экспорта. Каждый третий доллар от несырьевого неэнергетического экспорта региона был поддержан российским экспортным центром. При этом очень важна работа с инструментами поддержки экспорта в регионах", - сказал Зайцев.
По его словам, Нижегородская область активно участвует во внедрении регионального экспортного стандарта, который помогает аккумулировать всю инфраструктуру поддержки и, "соответственно, достигать тех целей и задач, которые ставит президент Российской Федерации по поддержке российских- предприятий и наращиванию экспорта".
"Безусловно, хочу выразить благодарность правительству Нижегородской области за активное взаимодействие с Российским экспортным центром", - отметил Зайцев.
Форум "Время экспорта" был организован Центром поддержки экспорта Нижегородской области и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Он был посвящен новым тенденциям в международной торговле и возможностям для расширения экспортного сотрудничества с дружественными странами. В мероприятии также принимали участие заместитель губернатора региона Андрей Саносян, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков и руководитель представительства Нижегородской области в Белоруссии Андрей Дудкин.
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