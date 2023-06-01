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В Кремле охарактеризовали отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.06.2023
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14:38 01.06.2023 (обновлено: 14:45 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/otnosheniya-1875542608.html
В Кремле охарактеризовали отношения России и Саудовской Аравии
В Кремле охарактеризовали отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле охарактеризовали отношения России и Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения России с Саудовской Аравией как конструктивные, основанные на взаимопонимании и "очень рабочие". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:38
2023-06-01T14:45
россия
саудовская аравия
в мире
дмитрий песков
вена
опек
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения России с Саудовской Аравией как конструктивные, основанные на взаимопонимании и "очень рабочие"."Конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии и очень рабочие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как бы он оценил отношения России и Саудовской Аравии перед саммитом ОПЕК+.Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене.
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россия, саудовская аравия, в мире, дмитрий песков, вена, опек
Россия, Саудовская Аравия, В мире, Дмитрий Песков, Вена, ОПЕК
В Кремле охарактеризовали отношения России и Саудовской Аравии

Песков назвал отношения России и Саудовской Аравии конструктивными и рабочими

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения России с Саудовской Аравией как конструктивные, основанные на взаимопонимании и "очень рабочие".
"Конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии и очень рабочие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как бы он оценил отношения России и Саудовской Аравии перед саммитом ОПЕК+.
Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене.
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