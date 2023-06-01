https://ria.ru/20230601/oruzhie-1875612756.html

Глава МИД Венгрии призвал учесть тревогу Африки из-за вооружения Киева

Глава МИД Венгрии призвал учесть тревогу Африки из-за вооружения Киева - РИА Новости, 01.06.2023

Глава МИД Венгрии призвал учесть тревогу Африки из-за вооружения Киева

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал партнеров, посылающих вооружение Украине, учесть тревогу африканских стран, что оружие, отправляемое Киеву, попадет в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:32

2023-06-01T17:32

2023-06-01T17:37

в мире

украина

венгрия

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нато

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БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал партнеров, посылающих вооружение Украине, учесть тревогу африканских стран, что оружие, отправляемое Киеву, попадет в Африку и увеличит там нестабильность. "У некоторых стран Африки все больше растет страх и тревога, как бы оружие, направляемое в больших количествах Украине, однажды не появилось в зоне Сахеля или других хрупких, нестабильных регионах континента, потому что если бы такое случилось в будущем, это означало бы серьезные риски для безопасности и могло бы привести к вооруженным столкновениям", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО в Осло. Трансляция велась в социальной сети Facebook*. "Поэтому очень важно, чтобы когда наши партнеры, друзья и союзники размышляли о поставках оружия, они учитывали бы эту тревогу африканских стран", - добавил он. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Ранее венгерские СМИ обращали внимание на растущую опасность того, что предназначенное Киеву западное вооружение попадает на черный рынок, а на Украине пользуется повышенным спросом нелегальная торговля военным снаряжением, в том числе в приграничной с Венгрией Закарпатской области. В декабре Россия попросила проведение заседания Совбеза ООН из-за ситуации с поставляемыми Украине вооружениями, которые затем попадают в различные регионы земного шара, что является угрозой для международного мира и безопасности. Постпред РФ при организации Василий Небензя отмечал, что контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230601/vengriya-1875582657.html

https://ria.ru/20230531/zerno-1875383494.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, киев, василий небензя, петер сийярто, нато, оон