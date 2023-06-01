https://ria.ru/20230601/opershtab-1875492385.html
В белгородском оперштабе опровергли данные о призывах покинуть регион
В белгородском оперштабе опровергли данные о призывах покинуть регион - РИА Новости, 01.06.2023
В белгородском оперштабе опровергли данные о призывах покинуть регион
Оперштаб Белгородской области заявил, что сотрудники территориальной самообороны не занимаются обзвоном граждан с призывами покинуть регион, это делает... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:55
2023-06-01T11:55
2023-06-01T15:34
украина
белгородская область
происшествия
шебекино
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области заявил, что сотрудники территориальной самообороны не занимаются обзвоном граждан с призывами покинуть регион, это делает противник с целью вызвать панику. "Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев", - сообщает оперштаб. Власти призывают доверять только официальной информации из достоверных источников. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино, губернатор сообщил о восьми пострадавших, люди массово покидают город.
https://ria.ru/20230601/doklady-1875481212.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белгородская область, происшествия, шебекино
Украина, Белгородская область, Происшествия, Шебекино
В белгородском оперштабе опровергли данные о призывах покинуть регион
Белгородский оперштаб: сотрудники теробороны не звонят людям с призывами уехать, это фейки
БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области заявил, что сотрудники территориальной самообороны не занимаются обзвоном граждан с призывами покинуть регион, это делает противник с целью вызвать панику.
"Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев", - сообщает оперштаб.
Власти призывают доверять только официальной информации из достоверных источников.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино
, губернатор сообщил о восьми пострадавших, люди массово покидают город.
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков