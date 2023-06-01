https://ria.ru/20230601/onlayn-golosovanie-1875449132.html

В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование

В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование - РИА Новости, 01.06.2023

В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование

Дистанционное электронное голосование могут применить в 20-25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, сейчас Центральная избирательная комиссия РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T06:14

2023-06-01T06:14

2023-06-01T06:36

политика

россия

элла памфилова

николай булаев

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование могут применить в 20-25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, сейчас Центральная избирательная комиссия продолжает отбор и оценку возможностей субъектов, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова. "Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании – уже в начале июня – мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20-25", - сказала Памфилова.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что дистанционное электронное голосование, по всей видимости, применят на выборах в 2023 году в 22 регионах.

https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html

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политика, россия, элла памфилова, николай булаев