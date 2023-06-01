Рейтинг@Mail.ru
В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 01.06.2023 (обновлено: 06:36 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/onlayn-golosovanie-1875449132.html
В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование
В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование - РИА Новости, 01.06.2023
В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование
Дистанционное электронное голосование могут применить в 20-25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, сейчас Центральная избирательная комиссия РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T06:14
2023-06-01T06:36
политика
россия
элла памфилова
николай булаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/15/1558671575_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_4a76911f32b5804979c6bf587aa87be6.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование могут применить в 20-25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, сейчас Центральная избирательная комиссия продолжает отбор и оценку возможностей субъектов, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова. "Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании – уже в начале июня – мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20-25", - сказала Памфилова.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что дистанционное электронное голосование, по всей видимости, применят на выборах в 2023 году в 22 регионах.
https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/15/1558671575_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_493bfcc47aa47b4fe48dd5e42a4b5706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, николай булаев
Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Булаев
В более 20 регионов на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование

Памфилова: онлайн-голосование могут применить в 20-25 регионах России на выборах-2023

© Максим ДенисовИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование могут применить в 20-25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, сейчас Центральная избирательная комиссия продолжает отбор и оценку возможностей субъектов, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании – уже в начале июня – мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20-25", - сказала Памфилова.
Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что дистанционное электронное голосование, по всей видимости, применят на выборах в 2023 году в 22 регионах.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
Вчера, 14:03
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаНиколай Булаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала