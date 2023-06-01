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Зеленский призвал ЕК снять ограничения с украинской агропродукции - РИА Новости, 01.06.2023
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14:52 01.06.2023 (обновлено: 16:11 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ogranicheniya-1875550398.html
Зеленский призвал ЕК снять ограничения с украинской агропродукции
Зеленский призвал ЕК снять ограничения с украинской агропродукции - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский призвал ЕК снять ограничения с украинской агропродукции
Владимир Зеленский Twitter призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен снять ограничения в отношении украинской агропродукции. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:52
2023-06-01T16:11
в мире
украина
польша
венгрия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский Twitter призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен снять ограничения в отношении украинской агропродукции. "В рамках участия в саммите Европейского политического сообщества встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен... Подчеркнул необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию", - написал он. Также Зеленский заявил, что во время встречи с фон дер Ляйен поднял вопрос гарантий безопасности для Украины, обсудил реализацию украинской "формулы мира" и консолидацию мировой поддержки "мирной инициативы" Киева. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, украина, польша, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Польша, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Владимир Зеленский
Зеленский призвал ЕК снять ограничения с украинской агропродукции

Зеленский призвал главу ЕК фон дер Ляйен снять ограничения с украинской агропродукции

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский Twitter призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен снять ограничения в отношении украинской агропродукции.
"В рамках участия в саммите Европейского политического сообщества встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен... Подчеркнул необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию", - написал он.
Также Зеленский заявил, что во время встречи с фон дер Ляйен поднял вопрос гарантий безопасности для Украины, обсудил реализацию украинской "формулы мира" и консолидацию мировой поддержки "мирной инициативы" Киева.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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В миреУкраинаПольшаВенгрияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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