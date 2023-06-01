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В Одессе погиб человек после обстрела автомобиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
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17:17 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/odessa-1875608611.html
В Одессе погиб человек после обстрела автомобиля, сообщили СМИ
В Одессе погиб человек после обстрела автомобиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
В Одессе погиб человек после обстрела автомобиля, сообщили СМИ
В Одессе обстреляли автомобиль, погиб один человек, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:17
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Одессе обстреляли автомобиль, погиб один человек, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна". "В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри", - написало издание. Сообщается, что один человек погиб, двое пострадавших доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Подробности происшествия неизвестны. На месте работают полицейские.
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РИА Новости
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
В Одессе погиб человек после обстрела автомобиля, сообщили СМИ

"Страна": в Одессе один человек погиб и двое пострадали после обстрела автомобиля

© Политика Страны/TelegramОбстрел автомобиля в Одессе
Обстрел автомобиля в Одессе
© Политика Страны/Telegram
Обстрел автомобиля в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Одессе обстреляли автомобиль, погиб один человек, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна".
"В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри", - написало издание.
Сообщается, что один человек погиб, двое пострадавших доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Подробности происшествия неизвестны. На месте работают полицейские.
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