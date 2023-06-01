https://ria.ru/20230601/obstreo-1875562962.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 15.15 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

украина

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.15 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.До этого представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по Киевскому району Донецка и Ясиноватой в общей сложности украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина