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ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра
Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Владимировку 29 снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T02:32
2023-06-01T02:32
2023-06-01T02:38
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Владимировку 29 снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 18.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Отмечается, что Петровский район города также попал под огонь в 22.40, 23.00 и 01.25, по нему выпустили 16 снарядов. При обстреле Владимировки в 19.25 Киев применил шесть снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку 29 снарядами натовского калибра