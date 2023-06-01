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ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 01.06.2023 (обновлено: 02:38 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrely-1875441054.html
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра
Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Владимировку 29 снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T02:32
2023-06-01T02:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Владимировку 29 снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 18.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что Петровский район города также попал под огонь в 22.40, 23.00 и 01.25, по нему выпустили 16 снарядов. При обстреле Владимировки в 19.25 Киев применил шесть снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875436712.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Владимировку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку 29 снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Владимировку 29 снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 18.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Отмечается, что Петровский район города также попал под огонь в 22.40, 23.00 и 01.25, по нему выпустили 16 снарядов.
При обстреле Владимировки в 19.25 Киев применил шесть снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Шебекино
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека
01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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