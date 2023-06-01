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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T01:30
2023-06-01T01:30
2023-06-01T02:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в публикации.Отмечается, что Киев применил 228 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Владимировка.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
донецкая народная республика
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горловка
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию Донбасса