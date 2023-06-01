https://ria.ru/20230601/obstrel-1875653940.html

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:05

2023-06-01T21:05

2023-06-01T21:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 20.10 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Владимировка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 20.40 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Ольгинка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Также отмечается, что украинские войска в 19.40, 20.00 и 20.30 обстреляли Горловку, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, происшествия