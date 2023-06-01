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ВСУ 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
ВСУ 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:22
2023-06-01T18:22
2023-06-01T18:22
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор опубликовал информацию о нанесенных украинскими войсками ударах по региону за предыдущие сутки. "В Грайворонском горокруге зафиксировано 57 прилётов. 47 минометными снарядами обстреляно село Козинка, 7 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска, 3 – по Горьковской т/а. Пострадавших нет", - написал он. Гладков добавил, что в селе Козинка зафиксированы различные повреждения в пяти частных домах, административном здании и магазине. Также произошел обрыв линии электропередачи на четырех улицах.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ 57 раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области