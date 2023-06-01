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При обстреле Шебекинского района получили повреждения больше 20 зданий
При обстреле Шебекинского района получили повреждения больше 20 зданий - РИА Новости, 01.06.2023
При обстреле Шебекинского района получили повреждения больше 20 зданий
Различные повреждения от обстрелов в Шебекинском районе Белгородской области за сутки получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домов, общежитие и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:09
2023-06-01T18:09
2023-06-01T18:20
шебекинский район
украина
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Различные повреждения от обстрелов в Шебекинском районе Белгородской области за сутки получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домов, общежитие и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений"."Предварительно различные повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и 1 автобус", - написал Гладков в Telegram.Он добавил, что всего за минувшие сутки от обстрелов пострадали 12 человек, всем оказывается необходимая помощь, погибших нет.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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шебекинский район, украина, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Шебекинский район, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При обстреле Шебекинского района получили повреждения больше 20 зданий
Гладков: в Шебекинском районе получили повреждения четыре многоквартирных дома, 18 частных