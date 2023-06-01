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ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 01.06.2023 (обновлено: 17:54 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875619338.html
ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка
ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 17.30 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:50
2023-06-01T17:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что украинский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием администрации Киевского района Донецка, административное здание получило повреждения, мирная жительница пострадала.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что украинский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием администрации Киевского района Донецка, административное здание получило повреждения, мирная жительница пострадала.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествияУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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