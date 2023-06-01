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Здание школы получило повреждения при обстреле ВСУ Донецка
Здание школы получило повреждения при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 01.06.2023
Здание школы получило повреждения при обстреле ВСУ Донецка
Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:15
2023-06-01T16:15
2023-06-01T16:15
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."В День защиты детей под вражеским огнём оказалась территория школы № 28 Кировского района Донецка. В результате обстрела в здании повреждено остекление", - написал Кулемзин.Как отметил мэр Донецка, информация о погибших и пострадавших не поступала.В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в 15.10 мск украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875525596.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Здание школы получило повреждения при обстреле ВСУ Донецка
Мэр Кулемзин сообщил о повреждении школы при обстреле ВСУ Кировского района Донецка