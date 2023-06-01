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Мирный житель пострадал при обстреле села под Белгородом
Мирный житель пострадал при обстреле села под Белгородом - РИА Новости, 01.06.2023
Мирный житель пострадал при обстреле села под Белгородом
Житель села Новая Таволжанка в Шебекинском районе получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:04
2023-06-01T15:04
2023-06-01T15:04
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка в Шебекинском районе получил осколочное ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Обстрелы, по данным властей, продолжаются. "Под обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений", - написал Гладков. По его словам, в селе Козинка пострадавших нет, горят два частных жилых дома. В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении Шебекино, попытка теракта была сорвана, нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, а противник, понеся потери, был отброшен.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875525596.html
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шебекино, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле села под Белгородом
Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении жителя при обстреле Новой Таволжанки