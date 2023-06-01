https://ria.ru/20230601/obstrel-1875464586.html

Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом

Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом - РИА Новости, 01.06.2023

Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом

Два сельских учителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:07

2023-06-01T10:07

2023-06-01T10:13

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Два сельских учителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук", - написал губернатор.По его словам, пострадавшие в ЦРБ, им оказывают помощь."Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается", - уточнил Гладков.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино, губернатор сообщил о восьми пострадавших.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html

https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html

белгород

белгородская область

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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины