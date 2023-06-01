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Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом - РИА Новости, 01.06.2023
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10:07 01.06.2023 (обновлено: 10:13 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875464586.html
Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом
Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом - РИА Новости, 01.06.2023
Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом
Два сельских учителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:07
2023-06-01T10:13
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Два сельских учителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук", - написал губернатор.По его словам, пострадавшие в ЦРБ, им оказывают помощь."Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается", - уточнил Гладков.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино, губернатор сообщил о восьми пострадавших.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении двух учителей при обстреле Новопетровки

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Два сельских учителя ранены при обстреле со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук", - написал губернатор.
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По его словам, пострадавшие в ЦРБ, им оказывают помощь.
"Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается", - уточнил Гладков.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском. Сильнейшей атаке минувшей ночью подвергся город Шебекино, губернатор сообщил о восьми пострадавших.
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