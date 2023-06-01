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Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
15:10 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/obgony-1875557567.html
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2023
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья
Почти 240 зон обгона транспортных средств оптимизируют на региональных дорогах Московской области до конца года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:10
2023-06-01T15:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
нацпроекты
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 240 зон обгона транспортных средств оптимизируют на региональных дорогах Московской области до конца года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Работа пройдет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Оптимизация зон обгона позволяет предотвращать встречные столкновения транспортных средств. На участках двухполосных дорог в черте или между населёнными пунктами, которые расположены рядом друг с другом, с помощью переразметки либо ликвидируют, либо уменьшают, либо увеличивают зоны обгона."Водители отвлекаются и не успевают сориентироваться, а иногда, не оценив ситуацию, идут на обгон. Поэтому было принято решение обследовать все зоны обгона и переразметить их, чтобы минимизировать вероятность встречных столкновений. Работы уже провели на 10 участках дорог, в том числе на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Кашире", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), алексей гержик, нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Нацпроекты

Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПочти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 240 зон обгона транспортных средств оптимизируют на региональных дорогах Московской области до конца года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПочти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья
Работа пройдет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Оптимизация зон обгона позволяет предотвращать встречные столкновения транспортных средств. На участках двухполосных дорог в черте или между населёнными пунктами, которые расположены рядом друг с другом, с помощью переразметки либо ликвидируют, либо уменьшают, либо увеличивают зоны обгона.
"Водители отвлекаются и не успевают сориентироваться, а иногда, не оценив ситуацию, идут на обгон. Поэтому было принято решение обследовать все зоны обгона и переразметить их, чтобы минимизировать вероятность встречных столкновений. Работы уже провели на 10 участках дорог, в том числе на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Кашире", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Подмосковье отремонтируют 20 дорог, ведущих к туристическим местам
16 мая, 17:02
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикНацпроекты
 
 
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