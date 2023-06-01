https://ria.ru/20230601/obgony-1875557567.html

Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья

Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2023

Почти 240 зон обгона оптимизируют на дорогах Подмосковья

Почти 240 зон обгона транспортных средств оптимизируют на региональных дорогах Московской области до конца года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:10

2023-06-01T15:10

2023-06-01T15:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

нацпроекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875556571_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_931e10f3d6dc5d3aa6af3f4a3324af9f.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 240 зон обгона транспортных средств оптимизируют на региональных дорогах Московской области до конца года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Работа пройдет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Оптимизация зон обгона позволяет предотвращать встречные столкновения транспортных средств. На участках двухполосных дорог в черте или между населёнными пунктами, которые расположены рядом друг с другом, с помощью переразметки либо ликвидируют, либо уменьшают, либо увеличивают зоны обгона."Водители отвлекаются и не успевают сориентироваться, а иногда, не оценив ситуацию, идут на обгон. Поэтому было принято решение обследовать все зоны обгона и переразметить их, чтобы минимизировать вероятность встречных столкновений. Работы уже провели на 10 участках дорог, в том числе на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Кашире", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

https://ria.ru/20230516/dorogi-1872202726.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик, нацпроекты