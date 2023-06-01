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Глава МИД Италии предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
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16:45 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nato-1875596040.html
Глава МИД Италии предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО
Глава МИД Италии предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
Глава МИД Италии предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни предложил определить дорожную карту по приему Украины в НАТО. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:45
2023-06-01T16:45
в мире
украина
италия
антонио таяни
нато
мид италии
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни предложил определить дорожную карту по приему Украины в НАТО. "Еще в 2008 году было сказано, что Украина должна стать частью НАТО. Теперь все мы вместе решим, какой должна быть дорожная карта", - заявил он по окончании неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса в Осло. "Для Италии важно до определения даты присоединения Украины создать Совет Украина-НАТО, чтобы укрепить сотрудничество и, таким образом, дать этой стране почувствовать себя частью стратегии", - приводит слова Таяни информагентство Аskanews. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обсудили в Осло сближение альянса с Киевом, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня совета. Он отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите альянса в Литве.
https://ria.ru/20230601/nato-1875587895.html
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в мире, украина, италия, антонио таяни, нато, мид италии
В мире, Украина, Италия, Антонио Таяни, НАТО, МИД Италии
Глава МИД Италии предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО

Глава МИД Италии Таяни предложил определить дорожную карту по приему Украины в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни предложил определить дорожную карту по приему Украины в НАТО.
«
"Еще в 2008 году было сказано, что Украина должна стать частью НАТО. Теперь все мы вместе решим, какой должна быть дорожная карта", - заявил он по окончании неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса в Осло.
"Для Италии важно до определения даты присоединения Украины создать Совет Украина-НАТО, чтобы укрепить сотрудничество и, таким образом, дать этой стране почувствовать себя частью стратегии", - приводит слова Таяни информагентство Аskanews.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обсудили в Осло сближение альянса с Киевом, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня совета. Он отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Совет Украина-НАТО могут учредить на июльском саммите альянса в Литве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина
Вчера, 16:28
 
В миреУкраинаИталияАнтонио ТаяниНАТОМИД Италии
 
 
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