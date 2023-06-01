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Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2023
Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Россия должна будет оценить вызовы безопасности страны, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:46
2023-06-01T12:46
2023-06-01T12:46
россия
михаил галузин
нато
госдума рф
финляндия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия должна будет оценить вызовы безопасности страны, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Мы исходим из того, что, разумеется, вступление Финляндии в НАТО - это откровенно недружественный шаг в отношении России, вместе с тем, мы на данном этапе должны ещё будем оценить те конкретные вызовы безопасности Российской Федерации, которые последуют за вступлением Финляндии в Северо-Атлантический блок. Наверное, в контексте такой комплексной оценки этих вызовов и будет решаться вопрос о судьбе или о нашем дальнейшем отношении к соглашению по Сайменскому каналу", - сказал Галузин, выступая на заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил галузин, нато, госдума рф, финляндия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Михаил Галузин, НАТО, Госдума РФ, Финляндия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД
Замглавы МИД Галузин: Россия оценит вызовы безопасности из-за вступления Финляндии в НАТО