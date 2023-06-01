https://ria.ru/20230601/nato-1875506527.html

Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД

Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2023

Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД

Россия должна будет оценить вызовы безопасности страны, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:46

2023-06-01T12:46

2023-06-01T12:46

россия

михаил галузин

нато

госдума рф

финляндия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия должна будет оценить вызовы безопасности страны, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Мы исходим из того, что, разумеется, вступление Финляндии в НАТО - это откровенно недружественный шаг в отношении России, вместе с тем, мы на данном этапе должны ещё будем оценить те конкретные вызовы безопасности Российской Федерации, которые последуют за вступлением Финляндии в Северо-Атлантический блок. Наверное, в контексте такой комплексной оценки этих вызовов и будет решаться вопрос о судьбе или о нашем дальнейшем отношении к соглашению по Сайменскому каналу", - сказал Галузин, выступая на заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил галузин, нато, госдума рф, финляндия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)