https://ria.ru/20230601/nagrazhdenie-1875488330.html
Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики
Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики - РИА Новости, 01.06.2023
Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики
Президент России Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за вклад в развитие республики, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:50
2023-06-01T11:50
2023-06-01T11:50
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150216/79/1502167930_0:165:2793:1737_1920x0_80_0_0_b31185d6182586b50213ed2f19d6ad8e.jpg
МАЙКОП, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за вклад в развитие республики, сообщает пресс-служба правительства республики."Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи Глава республики Мурат Кумпилов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - говорится в сообщении.Церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации прошла в Кремле. Среди награждаемых был глава Адыгеи. Владимир Путин вручил ему орден и поздравил с заслуженной наградой.Кумпилов поблагодарил президента за высокую оценку его труда, "которая по праву относится ко всем, кто трудится во благо родной республики". Глава Адыгеи заверил, что продолжит делать всё, чтобы повысить качество жизни людей, усилить потенциал республики и увеличить ее вклад в укрепление России, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230329/prestupnost-1861661206.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150216/79/1502167930_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_e4ca5bdf083a640e4ef3950cd0e74117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, мурат кумпилов, владимир путин
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Владимир Путин
МАЙКОП, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за вклад в развитие республики, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи Глава республики Мурат Кумпилов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - говорится в сообщении.
Церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации прошла в Кремле. Среди награждаемых был глава Адыгеи. Владимир Путин вручил ему орден и поздравил с заслуженной наградой.
Кумпилов
поблагодарил президента за высокую оценку его труда, "которая по праву относится ко всем, кто трудится во благо родной республики". Глава Адыгеи заверил, что продолжит делать всё, чтобы повысить качество жизни людей, усилить потенциал республики и увеличить ее вклад в укрепление России, говорится в сообщении.
Адыгея вошла в топ-10 регионов с низким уровнем преступности в 2022 году