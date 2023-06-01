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Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики - РИА Новости, 01.06.2023
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Республика Адыгея
 
11:50 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nagrazhdenie-1875488330.html
Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики
Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики - РИА Новости, 01.06.2023
Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики
Президент России Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за вклад в развитие республики, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:50
2023-06-01T11:50
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир путин
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МАЙКОП, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за вклад в развитие республики, сообщает пресс-служба правительства республики."Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи Глава республики Мурат Кумпилов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - говорится в сообщении.Церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации прошла в Кремле. Среди награждаемых был глава Адыгеи. Владимир Путин вручил ему орден и поздравил с заслуженной наградой.Кумпилов поблагодарил президента за высокую оценку его труда, "которая по праву относится ко всем, кто трудится во благо родной республики". Глава Адыгеи заверил, что продолжит делать всё, чтобы повысить качество жизни людей, усилить потенциал республики и увеличить ее вклад в укрепление России, говорится в сообщении.
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республика адыгея, мурат кумпилов, владимир путин
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Владимир Путин

Глава Адыгеи награжден за вклад в развитие республики

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за вклад в развитие республики, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи Глава республики Мурат Кумпилов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - говорится в сообщении.
Церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации прошла в Кремле. Среди награждаемых был глава Адыгеи. Владимир Путин вручил ему орден и поздравил с заслуженной наградой.
Кумпилов поблагодарил президента за высокую оценку его труда, "которая по праву относится ко всем, кто трудится во благо родной республики". Глава Адыгеи заверил, что продолжит делать всё, чтобы повысить качество жизни людей, усилить потенциал республики и увеличить ее вклад в укрепление России, говорится в сообщении.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловВладимир Путин
 
 
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