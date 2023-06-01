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Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников - РИА Новости, 01.06.2023
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Хорошие новости
 
09:35 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nagrada-1875460596.html
Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников
Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников - РИА Новости, 01.06.2023
Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников
Одиннадцать отважных детей получили награды от МВД России за помощь полицейским в задержании злоумышленников и предотвращении правонарушений, рассказала... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:35
2023-06-01T09:35
хорошие новости
россия
владимир колокольцев
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцать отважных детей получили награды от МВД России за помощь полицейским в задержании злоумышленников и предотвращении правонарушений, рассказала журналистам представитель ведомства Ирина Волк. Уточняется, что награждение было приурочено к Международному дню защиты детей. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил 11 ребят. "Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений", - сказала Волк. Министр поблагодарил детей за добрые поступки, отметив, что всех их объединяет благородство и ответственность. "Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно", - отметил Колокольцев.
https://ria.ru/20221001/nagrada-1820831373.html
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россия, владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников

Глава МВД Колокольцев наградил 11 детей за помощь полиции в поимке преступников

© Фото : МВД России/TelegramМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : МВД России/Telegram
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцать отважных детей получили награды от МВД России за помощь полицейским в задержании злоумышленников и предотвращении правонарушений, рассказала журналистам представитель ведомства Ирина Волк.
Уточняется, что награждение было приурочено к Международному дню защиты детей. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил 11 ребят.
"Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений", - сказала Волк.
Министр поблагодарил детей за добрые поступки, отметив, что всех их объединяет благородство и ответственность.
"Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно", - отметил Колокольцев.
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Хорошие новостиРоссияВладимир КолокольцевИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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