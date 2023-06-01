https://ria.ru/20230601/moskva-1875494056.html

Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО в Москве

Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 01.06.2023

Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту трех мостовых сооружений, расположенных на Киевском шоссе в Троицком и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:04

2023-06-01T12:04

2023-06-01T12:04

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту трех мостовых сооружений, расположенных на Киевском шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В настоящее время стартовал ремонт моста Незнайка на 36-м километре Киевского шоссе, моста через реку Ликова на 29-м километре и путепровода Московский - Рассказовка на 26-м километре", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы проводятся в круглосуточном режиме. На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе в каждом направлении. "На всех сооружениях частично или полностью заменим гидроизоляцию, устраним протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию мостов и путепровода", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. В этом году текущий ремонт запланирован на 13 мостовых сооружениях.

https://ria.ru/20230531/asfalt-1875318951.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков