https://ria.ru/20230601/moskva-1875494056.html
Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО в Москве
Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 01.06.2023
Три мостовых сооружения отремонтируют в ТиНАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту трех мостовых сооружений, расположенных на Киевском шоссе в Троицком и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:04
2023-06-01T12:04
2023-06-01T12:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту трех мостовых сооружений, расположенных на Киевском шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В настоящее время стартовал ремонт моста Незнайка на 36-м километре Киевского шоссе, моста через реку Ликова на 29-м километре и путепровода Московский - Рассказовка на 26-м километре", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы проводятся в круглосуточном режиме. На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе в каждом направлении. "На всех сооружениях частично или полностью заменим гидроизоляцию, устраним протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию мостов и путепровода", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. В этом году текущий ремонт запланирован на 13 мостовых сооружениях.
https://ria.ru/20230531/asfalt-1875318951.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту трех мостовых сооружений, расположенных на Киевском шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В настоящее время стартовал ремонт моста Незнайка на 36-м километре Киевского шоссе, моста через реку Ликова на 29-м километре и путепровода Московский - Рассказовка на 26-м километре", - сказал Бирюков.
Московские специалисты обновят 1,3 млн квадратных метров асфальта на МКАД
Заммэра подчеркнул, что работы проводятся в круглосуточном режиме. На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе в каждом направлении.
"На всех сооружениях частично или полностью заменим гидроизоляцию, устраним протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию мостов и путепровода", - сказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. В этом году текущий ремонт запланирован на 13 мостовых сооружениях.