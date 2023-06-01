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Румыния не станет вмешиваться, если в Молдавии произойдет военный конфликт - РИА Новости, 01.06.2023
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16:41 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/moldavia-1875594750.html
Румыния не станет вмешиваться, если в Молдавии произойдет военный конфликт
Румыния не станет вмешиваться, если в Молдавии произойдет военный конфликт - РИА Новости, 01.06.2023
Румыния не станет вмешиваться, если в Молдавии произойдет военный конфликт
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в четверг, что Бухарест не будет вмешиваться, если на территории Молдавии произойдет военный конфликт. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:41
2023-06-01T16:41
в мире
молдавия
бухарест
румыния
клаус йоханнис
эммануэль макрон
еврокомиссия
евросовет
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в четверг, что Бухарест не будет вмешиваться, если на территории Молдавии произойдет военный конфликт. "Румыния состоит в НАТО, а Молдавия является нейтральным государством. Чисто в военном отношении я не вижу возможности вмешаться в случае конфликта, но мы можем помочь в совершенствовании персонала из Молдавии, их подготовке, помочь дотациями, как мы это уже делали", - заявил Йоханнис, отвечая на вопрос о возможности "обеспечить "зонтик безопасности" для Молдавии в случае эскалации конфликта на Украине". На уточняющий вопрос, сможет ли Румыния предоставить помощь Молдавии в защите воздушного пространства республики, Йоханнис подчеркнул, что это сложный вопрос именно из-за того, что одна страна входит в НАТО, а другая - нет. Второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года. Само мероприятие проходит на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака (находится в 45 километрах от Кишинева), где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения молдавской армии. Для охраны участников саммита в Молдавию прибыли сотрудники МВД Румынии. Они задействуют силы и средства, которые касаются предоставления медицинской помощи, химической, биологической, радиоактивной и ядерной защиты, экстренной медицинской эвакуации, модулей дезактивации, а также четырех передовых медицинских пунктов. Для экстренной медицинской эвакуации в Молдавию также прибудут два вертолета румынской службы спасателей SMURD, которые при необходимости будут выполнять авиамедицинские миссии. Небо в Молдавии с 31 мая по 2 июня будет открыто только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите Европейского политического сообщества.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, молдавия, бухарест, румыния, клаус йоханнис, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросовет, нато
В мире, Молдавия, Бухарест, Румыния, Клаус Йоханнис, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО
Румыния не станет вмешиваться, если в Молдавии произойдет военный конфликт

Президент Йоханнис: Румыния не вмешается, если в Молдавии произойдет военный конфликт

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в четверг, что Бухарест не будет вмешиваться, если на территории Молдавии произойдет военный конфликт.
"Румыния состоит в НАТО, а Молдавия является нейтральным государством. Чисто в военном отношении я не вижу возможности вмешаться в случае конфликта, но мы можем помочь в совершенствовании персонала из Молдавии, их подготовке, помочь дотациями, как мы это уже делали", - заявил Йоханнис, отвечая на вопрос о возможности "обеспечить "зонтик безопасности" для Молдавии в случае эскалации конфликта на Украине".
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На уточняющий вопрос, сможет ли Румыния предоставить помощь Молдавии в защите воздушного пространства республики, Йоханнис подчеркнул, что это сложный вопрос именно из-за того, что одна страна входит в НАТО, а другая - нет.
Второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
Само мероприятие проходит на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака (находится в 45 километрах от Кишинева), где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения молдавской армии.
Для охраны участников саммита в Молдавию прибыли сотрудники МВД Румынии. Они задействуют силы и средства, которые касаются предоставления медицинской помощи, химической, биологической, радиоактивной и ядерной защиты, экстренной медицинской эвакуации, модулей дезактивации, а также четырех передовых медицинских пунктов. Для экстренной медицинской эвакуации в Молдавию также прибудут два вертолета румынской службы спасателей SMURD, которые при необходимости будут выполнять авиамедицинские миссии. Небо в Молдавии с 31 мая по 2 июня будет открыто только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите Европейского политического сообщества.
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