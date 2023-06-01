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Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/mobilizatsiya-1875556212.html
Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет
Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет - РИА Новости, 01.06.2023
Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что речь о волнах мобилизации для освобождения республики не идет, основа победы - добровольцы и контрактники. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:05
2023-06-01T15:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что речь о волнах мобилизации для освобождения республики не идет, основа победы - добровольцы и контрактники. Пушилин в четверг участвует в форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Я со своей позиции отвечу. В дискуссиях и обсуждениях сейчас на доступных мне площадках это вопрос даже не затрагивается, ни о какой второй или третьей волнах мобилизации. У нас корпуса Донецкой народной республики и Луганской народной республики, их основа - добровольцы, контрактники. Сейчас мы видим их работу, видим результат", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о подготовке волн мобилизаций для достижения поставленных целей. Врио главы республики отметил, что акцент необходимо делать на работе контрактников и добровольцев, так как именно они - основа победы.
https://ria.ru/20230531/mobilizatsiya-1875291161.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин сообщил, что речь о мобилизации для освобождения ДНР не идет

Пушилин сообщил, что речь ни о каких волнах мобилизации для освобождения ДНР не идет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что речь о волнах мобилизации для освобождения республики не идет, основа победы - добровольцы и контрактники.
Пушилин в четверг участвует в форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Я со своей позиции отвечу. В дискуссиях и обсуждениях сейчас на доступных мне площадках это вопрос даже не затрагивается, ни о какой второй или третьей волнах мобилизации. У нас корпуса Донецкой народной республики и Луганской народной республики, их основа - добровольцы, контрактники. Сейчас мы видим их работу, видим результат", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о подготовке волн мобилизаций для достижения поставленных целей.
Врио главы республики отметил, что акцент необходимо делать на работе контрактников и добровольцев, так как именно они - основа победы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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