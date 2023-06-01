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Глава МЧС исполнил мечту московского школьника - РИА Новости, 01.06.2023
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Хорошие новости
 
17:37 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/mechta-1875614871.html
Глава МЧС исполнил мечту московского школьника
Глава МЧС исполнил мечту московского школьника - РИА Новости, 01.06.2023
Глава МЧС исполнил мечту московского школьника
Глава МЧС РФ Александр Куренков во время международного салона "Комплексная безопасность-2023" исполнил мечту школьника, который хочет стать спасателем, и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:37
2023-06-01T17:37
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александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков во время международного салона "Комплексная безопасность-2023" исполнил мечту школьника, который хочет стать спасателем, и подарил ему оранжевый берет, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Мама московского школьника Александра Буюклы обратилась в МЧС России с просьбой исполнить мечту её сына и организовать встречу с министром. Ученик 7-го класса планирует стать спасателем", - говорится сообщении. Подросток получил подарок из рук главы МЧС РФ. "Пользуясь случаем, хотел надеть на вас этот берет, фрагмент гордости наших спасателей, и мы будем ждать вас в наших рядах", - приводятся в сообщении слова Куренкова.
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Хорошие новости, Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Глава МЧС исполнил мечту московского школьника

Глава МЧС Куренков исполнил мечту московского школьника, желающего стать спасателем

© МЧС России/TelegramГлава МЧС РФ Александр Куренков подарил оранжевый берет школьнику, который хочет стать спасателем
Глава МЧС РФ Александр Куренков подарил оранжевый берет школьнику, который хочет стать спасателем
© МЧС России/Telegram
Глава МЧС РФ Александр Куренков подарил оранжевый берет школьнику, который хочет стать спасателем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков во время международного салона "Комплексная безопасность-2023" исполнил мечту школьника, который хочет стать спасателем, и подарил ему оранжевый берет, сообщает ведомство в Telegram-канале.
«
"Мама московского школьника Александра Буюклы обратилась в МЧС России с просьбой исполнить мечту её сына и организовать встречу с министром. Ученик 7-го класса планирует стать спасателем", - говорится сообщении.
Подросток получил подарок из рук главы МЧС РФ.
«
"Пользуясь случаем, хотел надеть на вас этот берет, фрагмент гордости наших спасателей, и мы будем ждать вас в наших рядах", - приводятся в сообщении слова Куренкова.
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Хорошие новостиОбществоРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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