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Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 01.06.2023 (обновлено: 08:42 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/marochko-1875451473.html
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
Украинские военнослужащие в приграничных районах Харьковской области используют местных жителей в качестве проводников и для разведки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:37
2023-06-01T08:42
специальная военная операция на украине
россия
киев
андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие в приграничных районах Харьковской области используют местных жителей в качестве проводников и для разведки, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России, отмечено увеличение военного присутствия вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что местные жители должны показывать военным все тропы и дороги местного значения и давать другую справочную информацию.
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россия, киев, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Андрей Марочко, Происшествия
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении

Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие в приграничных районах Харьковской области используют местных жителей в качестве проводников и для разведки, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России, отмечено увеличение военного присутствия вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что местные жители должны показывать военным все тропы и дороги местного значения и давать другую справочную информацию.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевАндрей МарочкоПроисшествия
 
 
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