https://ria.ru/20230601/marochko-1875451473.html
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
Украинские военнослужащие в приграничных районах Харьковской области используют местных жителей в качестве проводников и для разведки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:37
2023-06-01T07:37
2023-06-01T08:42
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие в приграничных районах Харьковской области используют местных жителей в качестве проводников и для разведки, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью России, отмечено увеличение военного присутствия вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что местные жители должны показывать военным все тропы и дороги местного значения и давать другую справочную информацию.
https://ria.ru/20230530/pozitsii-1874967714.html
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россия, киев, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Андрей Марочко, Происшествия
Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении