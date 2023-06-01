https://ria.ru/20230601/lgoty-1875557151.html

В Подмосковье расширили категорию получателей льгот по транспортному налогу

В Подмосковье расширили категорию получателей льгот по транспортному налогу - РИА Новости, 01.06.2023

В Подмосковье расширили категорию получателей льгот по транспортному налогу

Власти Московской области расширили категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:08

2023-06-01T15:08

2023-06-01T15:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Власти Московской области расширили категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.Соответствующее решение было принято на 56-м заседании Мособлдумы в четверг. Так, в области многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота распространяется на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил. Легковые автомобили, в отношении которых исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента, не льготируются."С принятием нового закона воспользоваться льготой смогут и многодетные семьи, в которых совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Масленкиной.Она добавила, что по итогам 2022 года льготой по транспортному налогу воспользовалась 48,1 тысячи многодетных семей. Расширение ее действия, по оценкам ведомства, увеличит количество получателей еще почти на 14 тысяч семей.

https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875539878.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума