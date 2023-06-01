https://ria.ru/20230601/kuzbass-1875548874.html

Летние патриотические смены "Путь Героев" стартовали в Кузбассе

Летние патриотические смены "Путь Героев" стартовали в Кузбассе - РИА Новости, 01.06.2023

Летние патриотические смены "Путь Героев" стартовали в Кузбассе

Летние патриотические смены "Путь Героев" стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:48

2023-06-01T14:48

2023-06-01T15:22

россия

сергей цивилев

сергей кириенко

владимир путин

московский педагогический государственный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Летние патриотические смены "Путь Героев" стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Сергей Цивилев проверил, как работает военно-патриотический центр "Авангард" в поселке Плотниково Промышленновского округа. Там он встретился с первыми участниками смены "Путь Героев". Губернатор Кузбасса вместе с ребятами побывал на первой линейке, ответил на их вопросы, проинспектировал условия проживания и тренировочные площадки. "Детскому летнему отдыху мы уделяем большое внимание — нам важно, чтобы наши дети отдыхали и набирались сил перед новым учебным годом. В лагере прекрасные условия для тренировок, обучения и проживания наших ребят, профессиональные педагоги-инструкторы. Уверен, что подростки с пользой проведут летние каникулы. Подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников Отечества", — отметил Сергей Цивилев. Уточняется, что в этом году пройдет три смены "Путь Героев", каждая из которых будет длиться 21 день и примет до 300 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Организатором смен выступает Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". На сборах для школьников проводят учебно-тренировочные занятия по патриотическому воспитанию, а также в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки. Вести занятия будут опытные инструкторы региональных филиалов Центра, обучившиеся в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре "Машук" и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России. Также ребята будут участвовать в днях воинской славы и "Уроках мужества", встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции, известными спортсменами и тренерами, изучать историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров. Торжественное открытие региональных филиалов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи состоялось 11 мая 2023 года. Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств — первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру — полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент России Владимир Путин. Куратором проекта является член наблюдательного совета, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, а председателем правления — адмирал Сергей Авакянц.

https://ria.ru/20230529/press-konferentsiya-1874789866.html

https://ria.ru/20230523/rabota-1873568407.html

https://ria.ru/20230523/kuzbass-1873557393.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, сергей цивилев, сергей кириенко, владимир путин, московский педагогический государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область