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Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 01.06.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:24 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kurs-1875587048.html
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 81 рубля
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 01.06.2023
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 81 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,85 копейки, до 80,9657 рубля, курс юаня снизился на 0,68 копейки, до 11,3629... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:24
2023-06-01T16:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,85 копейки, до 80,9657 рубля, курс юаня снизился на 0,68 копейки, до 11,3629 рубля, курс евро повысился на 7,55 копейки, до 86,5764 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 81 рубля

Официальный курс доллара на пятницу опустился до 80,97 рубля, евро вырос до 86,58 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,85 копейки, до 80,9657 рубля, курс юаня снизился на 0,68 копейки, до 11,3629 рубля, курс евро повысился на 7,55 копейки, до 86,5764 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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