https://ria.ru/20230601/kredity-1875411826.html

Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов

Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов - РИА Новости, 01.06.2023

Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов

За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:09

2023-06-01T09:09

2023-06-01T09:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва сохранила лидерство среди регионов России по выдаче кредитов по этой программе: на столицу приходится 26% от числа и 37% от общего объема выданных в стране ИТ-ипотек. Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он пояснил, что росту спроса на ипотечные кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков. Так, возрастные границы расширили с 22–44 лет до 18–50 лет, сократив также срок, который получатель кредита должен проработать в штате ИТ-компании.Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР), доля ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ РФ в апреле этого года достигла 12,6% по объему и 8,5% по числу кредитов, тогда как в июне прошлого года эти показатели составляли 9,3% и 6,8%, соответственно. При этом в апреле по данной программе в Москве был зафиксирован рекорд: было оформлено 570 кредитов на сумму 6,8 миллиарда рублей.Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых сегодня могут оформить ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных государством ИТ-компаниях. В Москве средняя зарплата такого заемщика должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения, максимальная сумма кредита - 18 миллионов рублей. Программа действует до конца 2024 года.

https://ria.ru/20221113/moskva-1830985923.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва