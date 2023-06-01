https://ria.ru/20230601/kredity-1875411826.html
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов - РИА Новости, 01.06.2023
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов
За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:09
2023-06-01T09:09
2023-06-01T09:09
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва сохранила лидерство среди регионов России по выдаче кредитов по этой программе: на столицу приходится 26% от числа и 37% от общего объема выданных в стране ИТ-ипотек. Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он пояснил, что росту спроса на ипотечные кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков. Так, возрастные границы расширили с 22–44 лет до 18–50 лет, сократив также срок, который получатель кредита должен проработать в штате ИТ-компании.Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР), доля ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ РФ в апреле этого года достигла 12,6% по объему и 8,5% по числу кредитов, тогда как в июне прошлого года эти показатели составляли 9,3% и 6,8%, соответственно. При этом в апреле по данной программе в Москве был зафиксирован рекорд: было оформлено 570 кредитов на сумму 6,8 миллиарда рублей.Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых сегодня могут оформить ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных государством ИТ-компаниях. В Москве средняя зарплата такого заемщика должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения, максимальная сумма кредита - 18 миллионов рублей. Программа действует до конца 2024 года.
https://ria.ru/20221113/moskva-1830985923.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва сохранила лидерство среди регионов России
по выдаче кредитов по этой программе: на столицу приходится 26% от числа и 37% от общего объема выданных в стране ИТ-ипотек. Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он пояснил, что росту спроса на ипотечные кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков. Так, возрастные границы расширили с 22–44 лет до 18–50 лет, сократив также срок, который получатель кредита должен проработать в штате ИТ-компании.
Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР), доля ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ РФ в апреле этого года достигла 12,6% по объему и 8,5% по числу кредитов, тогда как в июне прошлого года эти показатели составляли 9,3% и 6,8%, соответственно. При этом в апреле по данной программе в Москве был зафиксирован рекорд: было оформлено 570 кредитов на сумму 6,8 миллиарда рублей.
Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых сегодня могут оформить ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных государством ИТ-компаниях. В Москве средняя зарплата такого заемщика должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения, максимальная сумма кредита - 18 миллионов рублей. Программа действует до конца 2024 года.
Ефимов: индивидуальное жилищное строительство в Москве выросло на треть