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Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов - РИА Новости, 01.06.2023
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09:09 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kredity-1875411826.html
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов - РИА Новости, 01.06.2023
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов
За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:09
2023-06-01T09:09
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва сохранила лидерство среди регионов России по выдаче кредитов по этой программе: на столицу приходится 26% от числа и 37% от общего объема выданных в стране ИТ-ипотек. Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он пояснил, что росту спроса на ипотечные кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков. Так, возрастные границы расширили с 22–44 лет до 18–50 лет, сократив также срок, который получатель кредита должен проработать в штате ИТ-компании.Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР), доля ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ РФ в апреле этого года достигла 12,6% по объему и 8,5% по числу кредитов, тогда как в июне прошлого года эти показатели составляли 9,3% и 6,8%, соответственно. При этом в апреле по данной программе в Москве был зафиксирован рекорд: было оформлено 570 кредитов на сумму 6,8 миллиарда рублей.Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых сегодня могут оформить ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных государством ИТ-компаниях. В Москве средняя зарплата такого заемщика должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения, максимальная сумма кредита - 18 миллионов рублей. Программа действует до конца 2024 года.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. За год действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдали более трех тысяч льготных кредитов на общую сумму 38,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва сохранила лидерство среди регионов России по выдаче кредитов по этой программе: на столицу приходится 26% от числа и 37% от общего объема выданных в стране ИТ-ипотек. Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он пояснил, что росту спроса на ипотечные кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков. Так, возрастные границы расширили с 22–44 лет до 18–50 лет, сократив также срок, который получатель кредита должен проработать в штате ИТ-компании.
Как уточнили в столичном департаменте экономической политики и развития (ДЭПР), доля ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ РФ в апреле этого года достигла 12,6% по объему и 8,5% по числу кредитов, тогда как в июне прошлого года эти показатели составляли 9,3% и 6,8%, соответственно. При этом в апреле по данной программе в Москве был зафиксирован рекорд: было оформлено 570 кредитов на сумму 6,8 миллиарда рублей.
Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых сегодня могут оформить ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных государством ИТ-компаниях. В Москве средняя зарплата такого заемщика должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения, максимальная сумма кредита - 18 миллионов рублей. Программа действует до конца 2024 года.
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