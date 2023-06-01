Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875655245.html
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово - РИА Новости, 01.06.2023
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово
Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:14
2023-06-01T21:14
в мире
косово
германия
кишинев
александр вучич
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с "президентом" Косово Вьосой Османи и сербским президентом Александром Вучичем на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишинёве. "Французский президент и я, но также и другие, как господин Боррель, очень стараемся, чтобы усилившаяся напряженность была снова деэскалирована. И это задача, к которой мы испытываем особенную ответственность, поскольку мы теперь близки к тому, чтобы найти очень структурированное и долговечное решение конфликта между Косово и Сербией путём обсуждаемых договоренностей", - сказал Шольц. Канцлер уточнил, что на встрече присутствовали все стороны конфликта, беседа была "интенсивной". Главы государств и правительств 47 стран собрались в четверг в Молдавии, где проходит второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) - неформального объединения государств Европы, как входящих, так и не входящих в Европейский союз.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
косово
германия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, германия, кишинев, александр вучич, олаф шольц
В мире, Косово, Германия, Кишинев, Александр Вучич, Олаф Шольц
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово

Шольц заявил об успехах на переговорах в Кишиневе с Вучичем и Османи по Косово

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид города Приштина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с "президентом" Косово Вьосой Османи и сербским президентом Александром Вучичем на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишинёве.
"Французский президент и я, но также и другие, как господин Боррель, очень стараемся, чтобы усилившаяся напряженность была снова деэскалирована. И это задача, к которой мы испытываем особенную ответственность, поскольку мы теперь близки к тому, чтобы найти очень структурированное и долговечное решение конфликта между Косово и Сербией путём обсуждаемых договоренностей", - сказал Шольц.
Канцлер уточнил, что на встрече присутствовали все стороны конфликта, беседа была "интенсивной".
Главы государств и правительств 47 стран собрались в четверг в Молдавии, где проходит второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) - неформального объединения государств Европы, как входящих, так и не входящих в Европейский союз.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
 
В миреКосовоГерманияКишиневАлександр ВучичОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала