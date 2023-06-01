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Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово - РИА Новости, 01.06.2023
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово
Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:14
2023-06-01T21:14
2023-06-01T21:14
в мире
косово
германия
кишинев
александр вучич
олаф шольц
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с "президентом" Косово Вьосой Османи и сербским президентом Александром Вучичем на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишинёве. "Французский президент и я, но также и другие, как господин Боррель, очень стараемся, чтобы усилившаяся напряженность была снова деэскалирована. И это задача, к которой мы испытываем особенную ответственность, поскольку мы теперь близки к тому, чтобы найти очень структурированное и долговечное решение конфликта между Косово и Сербией путём обсуждаемых договоренностей", - сказал Шольц. Канцлер уточнил, что на встрече присутствовали все стороны конфликта, беседа была "интенсивной". Главы государств и правительств 47 стран собрались в четверг в Молдавии, где проходит второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) - неформального объединения государств Европы, как входящих, так и не входящих в Европейский союз.
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в мире, косово, германия, кишинев, александр вучич, олаф шольц
В мире, Косово, Германия, Кишинев, Александр Вучич, Олаф Шольц
Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово
Шольц заявил об успехах на переговорах в Кишиневе с Вучичем и Османи по Косово