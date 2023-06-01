https://ria.ru/20230601/kosovo-1875655245.html

Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово

Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово - РИА Новости, 01.06.2023

Шольц заявил об успехах на переговорах с Вучичем и Османи по Косово

Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:14

2023-06-01T21:14

2023-06-01T21:14

в мире

косово

германия

кишинев

александр вучич

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg

БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Стороны переговоров по Косово близки к тому, чтобы согласовать структурированное и долговечное решение конфликта в непризнанной республике, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с "президентом" Косово Вьосой Османи и сербским президентом Александром Вучичем на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишинёве. "Французский президент и я, но также и другие, как господин Боррель, очень стараемся, чтобы усилившаяся напряженность была снова деэскалирована. И это задача, к которой мы испытываем особенную ответственность, поскольку мы теперь близки к тому, чтобы найти очень структурированное и долговечное решение конфликта между Косово и Сербией путём обсуждаемых договоренностей", - сказал Шольц. Канцлер уточнил, что на встрече присутствовали все стороны конфликта, беседа была "интенсивной". Главы государств и правительств 47 стран собрались в четверг в Молдавии, где проходит второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) - неформального объединения государств Европы, как входящих, так и не входящих в Европейский союз.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

косово

германия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, германия, кишинев, александр вучич, олаф шольц