https://ria.ru/20230601/kosovo-1875533880.html
В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии
В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии - РИА Новости, 01.06.2023
В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии
Сербы, собравшиеся в четверг перед зданием мэрии города Звечан на севере самопровозглашенного Косово, где ранее произошли беспорядки, танцуют и слушают местную... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:22
2023-06-01T14:22
2023-06-01T14:39
в мире
косово
сербия
нато
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ЗВЕЧАН, 1 июн - РИА Новости. Сербы, собравшиеся в четверг перед зданием мэрии города Звечан на севере самопровозглашенного Косово, где ранее произошли беспорядки, танцуют и слушают местную музыку, обстановка очень спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Около двух сотен сербов снова собрались в четверг утром перед зданием муниципалитета в Звечане, на тротуаре установлены палатки со стульями и скамейками, из динамиков звучит сербская музыка. Воспитательницы дошкольного учреждения "Лане" города Звечан отметили Международный день ребенка перед ограждением из колючей проволоки перед муниципалитетом. Они в знак поддержки сербского народа исполнили два танцевальных номера на фоне сербских флагов под аплодисменты собравшихся. "Сегодня Международный день ребенка, который мы должны были отметить с нашими детьми из садика, но из-за создавшейся ситуации мы не можем этого сделать с детьми и родителями, как планировалось. Поэтому наши воспитатели и сотрудники символически исполнят два танцевальных номера", - сказала одна из них собравшимся. Муниципальные служащие продолжают убирать мусор, оставшийся после столкновений в понедельник. Солдаты НАТО из сил KFOR вышли из-за колючей проволоки, установленной перед муниципалитетом, и находятся на нескольких перекрестках в городе. Одному из них пара сербов вынесли кофе из ближайшего магазина, солдат принял напиток. Тысячи сербов накануне вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Сербы требуют отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, выбранных без участия сербского населения. Однако албанская сторона отказывается идти на уступки. Представители партии "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. Вице-премьер и глава МО Сербии Милош Вучевич накануне в телефонных разговорах с министром обороны Италии Гуидо Крозетто и его венгерским коллегой Криштофом Салаи-Бобровницки высказал сожаление из-за пострадавших военных НАТО на протестах на севере Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875533025.html
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Воспитатели детского сада на севере Косово станцевали у огороженного колючей проволокой муниципалитета
Воспитатели детского сада на севере Косово станцевали у огороженного колючей проволокой муниципалитета
2023-06-01T14:22
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, нато
В мире, Косово, Сербия, НАТО
В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии
Сербы танцуют и слушают музыку перед зданием мэрии в косовском Звечане
ЗВЕЧАН, 1 июн - РИА Новости. Сербы, собравшиеся в четверг перед зданием мэрии города Звечан на севере самопровозглашенного Косово, где ранее произошли беспорядки, танцуют и слушают местную музыку, обстановка очень спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух сотен сербов снова собрались в четверг утром перед зданием муниципалитета в Звечане, на тротуаре установлены палатки со стульями и скамейками, из динамиков звучит сербская музыка.
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Воспитательницы дошкольного учреждения "Лане" города Звечан отметили Международный день ребенка перед ограждением из колючей проволоки перед муниципалитетом. Они в знак поддержки сербского народа исполнили два танцевальных номера на фоне сербских флагов под аплодисменты собравшихся.
«
"Сегодня Международный день ребенка, который мы должны были отметить с нашими детьми из садика, но из-за создавшейся ситуации мы не можем этого сделать с детьми и родителями, как планировалось. Поэтому наши воспитатели и сотрудники символически исполнят два танцевальных номера", - сказала одна из них собравшимся.
Муниципальные служащие продолжают убирать мусор, оставшийся после столкновений в понедельник.
Солдаты НАТО
из сил KFOR вышли из-за колючей проволоки, установленной перед муниципалитетом, и находятся на нескольких перекрестках в городе. Одному из них пара сербов вынесли кофе из ближайшего магазина, солдат принял напиток.
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Тысячи сербов накануне вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово
, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Сербы требуют отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, выбранных без участия сербского населения. Однако албанская сторона отказывается идти на уступки.
Представители партии "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. Вице-премьер и глава МО Сербии Милош Вучевич
накануне в телефонных разговорах с министром обороны Италии Гуидо Крозетто
и его венгерским коллегой Криштофом Салаи-Бобровницки высказал сожаление из-за пострадавших военных НАТО на протестах на севере Косово и Метохии.