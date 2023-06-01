https://ria.ru/20230601/kosovo-1875533880.html

В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии

В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии - РИА Новости, 01.06.2023

В косовском Звечане сербы станцевали перед зданием мэрии

Сербы, собравшиеся в четверг перед зданием мэрии города Звечан на севере самопровозглашенного Косово, где ранее произошли беспорядки, танцуют и слушают местную... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:22

2023-06-01T14:22

2023-06-01T14:39

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ЗВЕЧАН, 1 июн - РИА Новости. Сербы, собравшиеся в четверг перед зданием мэрии города Звечан на севере самопровозглашенного Косово, где ранее произошли беспорядки, танцуют и слушают местную музыку, обстановка очень спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Около двух сотен сербов снова собрались в четверг утром перед зданием муниципалитета в Звечане, на тротуаре установлены палатки со стульями и скамейками, из динамиков звучит сербская музыка. Воспитательницы дошкольного учреждения "Лане" города Звечан отметили Международный день ребенка перед ограждением из колючей проволоки перед муниципалитетом. Они в знак поддержки сербского народа исполнили два танцевальных номера на фоне сербских флагов под аплодисменты собравшихся. "Сегодня Международный день ребенка, который мы должны были отметить с нашими детьми из садика, но из-за создавшейся ситуации мы не можем этого сделать с детьми и родителями, как планировалось. Поэтому наши воспитатели и сотрудники символически исполнят два танцевальных номера", - сказала одна из них собравшимся. Муниципальные служащие продолжают убирать мусор, оставшийся после столкновений в понедельник. Солдаты НАТО из сил KFOR вышли из-за колючей проволоки, установленной перед муниципалитетом, и находятся на нескольких перекрестках в городе. Одному из них пара сербов вынесли кофе из ближайшего магазина, солдат принял напиток. Тысячи сербов накануне вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Сербы требуют отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, выбранных без участия сербского населения. Однако албанская сторона отказывается идти на уступки. Представители партии "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. Вице-премьер и глава МО Сербии Милош Вучевич накануне в телефонных разговорах с министром обороны Италии Гуидо Крозетто и его венгерским коллегой Криштофом Салаи-Бобровницки высказал сожаление из-за пострадавших военных НАТО на протестах на севере Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230601/kosovo-1875533025.html

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Воспитатели детского сада на севере Косово станцевали у огороженного колючей проволокой муниципалитета Воспитатели детского сада на севере Косово станцевали у огороженного колючей проволокой муниципалитета 2023-06-01T14:22 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, косово, сербия, нато