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Полиция Косово выступила против акции албанцев в Косовска-Митровице - РИА Новости, 01.06.2023
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14:18 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875533025.html
Полиция Косово выступила против акции албанцев в Косовска-Митровице
Полиция Косово выступила против акции албанцев в Косовска-Митровице - РИА Новости, 01.06.2023
Полиция Косово выступила против акции албанцев в Косовска-Митровице
Полиция самопровозглашенной республики Косово выступает категорически против проведения протеста албанцев в южной части Косовска-Митровицы с намерением перейти... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:18
2023-06-01T14:18
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БЕЛГРАД, 1 июн - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово выступает категорически против проведения протеста албанцев в южной части Косовска-Митровицы с намерением перейти на северную "сербскую" сторону города, призвала граждан воздержаться от участия в акции. "Полиция Косово оповещена, что через социальные сети со стороны различных лиц и аккаунтов распространяются призывы к гражданам-албанцам к участию в массовом протесте на юге Косовска-Митровицы с намерением проведения "марша на север края". Отмечаем, что после проверки служб безопасности установлено, что многие из данных аккаунтов подозрительные, призывы могут быть злонамеренными, направленными на ущерб гражданам и (самопровозглашенной - ред.) республике Косово", - указала полиция в соцсетях. "Призываем граждан оставаться спокойными и не поддаваться ни на какие организации мероприятий со стороны неизвестных лиц и оставить (право - ред.) структурам безопасности (на - ред.) профессиональное разрешение ситуации", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, к полудню на площади в центре южной Косовска-Митровицы собрались около 100 человек, некоторые с албанскими флагами и символикой "Освободительной армии Косово", название которой скандируют. Усиленные полицейские патрули и карабинеры из итальянского контингента препятствуют их движению на север города. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Как сообщал корреспондент РИА Новости, представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными. Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html
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в мире, косово, косовска-митровица, нато
В мире, Косово, Косовска-Митровица, НАТО
Полиция Косово выступила против акции албанцев в Косовска-Митровице

Полиция самопровозглашенного Косово выступила против акции албанцев в Косовска-Митровице

© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR в Косово
Полиция и солдаты KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR в Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 июн - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово выступает категорически против проведения протеста албанцев в южной части Косовска-Митровицы с намерением перейти на северную "сербскую" сторону города, призвала граждан воздержаться от участия в акции.
"Полиция Косово оповещена, что через социальные сети со стороны различных лиц и аккаунтов распространяются призывы к гражданам-албанцам к участию в массовом протесте на юге Косовска-Митровицы с намерением проведения "марша на север края". Отмечаем, что после проверки служб безопасности установлено, что многие из данных аккаунтов подозрительные, призывы могут быть злонамеренными, направленными на ущерб гражданам и (самопровозглашенной - ред.) республике Косово", - указала полиция в соцсетях.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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"Призываем граждан оставаться спокойными и не поддаваться ни на какие организации мероприятий со стороны неизвестных лиц и оставить (право - ред.) структурам безопасности (на - ред.) профессиональное разрешение ситуации", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, к полудню на площади в центре южной Косовска-Митровицы собрались около 100 человек, некоторые с албанскими флагами и символикой "Освободительной армии Косово", название которой скандируют. Усиленные полицейские патрули и карабинеры из итальянского контингента препятствуют их движению на север города.
Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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Как сообщал корреспондент РИА Новости, представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.
Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
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