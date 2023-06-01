https://ria.ru/20230601/kosovo-1875486564.html

Сербы снова вышли на протест на севере Косово

Сербы снова вышли на протест на севере Косово - РИА Новости, 01.06.2023

Сербы снова вышли на протест на севере Косово

Сербы утром в четверг снова вышли на протест перед зданием муниципалитета Звечан на севере Косово, где 29 мая произошли столкновения с полицией... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:33

2023-06-01T11:33

2023-06-01T11:33

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БЕЛГРАД, 1 июн - РИА Новости. Сербы утром в четверг снова вышли на протест перед зданием муниципалитета Звечан на севере Косово, где 29 мая произошли столкновения с полицией самопровозглашенной республики, лидеры призывают их к мирной акции, сообщает РТС. Тысячи сербов накануне вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Представители партии "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными. "Представителям KFOR мы сказали, что косовской полиции место в отделениях полиции, а не в объектах муниципалитетов. В здании в Звечане нет никого, сотрудники уже пятый день не могут попасть на свои рабочие места. В школы дети не идут. Спецназовцам здесь не место", - заявил экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович Радио и телевидению Сербии. "Разговор о создании Сообщества сербских общин продолжается уже 10 лет. Если бы оно было сформировано, мы не оказались бы в этой ситуации. В ответ на все провокации мы должны оставаться мирными, наше самое сильное оружие - мирное сопротивление", - подчеркнул один из лидеров косовских сербов. Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич сообщил утром в четверг, что военные НАТО размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR". Вице-премьер и глава МО Сербии Милош Вучевич накануне в телефонных разговорах с министром обороны Италии Гуидо Крозетто и его венгерским коллегой Криштофом Салаи-Бобровницки выразил сожаление в связи с тем, что военные НАТО пострадали на протестах на севере Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия, нато