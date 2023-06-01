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Сербы снова вышли на протест на севере Косово - РИА Новости, 01.06.2023
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11:33 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875486564.html
Сербы снова вышли на протест на севере Косово
Сербы снова вышли на протест на севере Косово - РИА Новости, 01.06.2023
Сербы снова вышли на протест на севере Косово
Сербы утром в четверг снова вышли на протест перед зданием муниципалитета Звечан на севере Косово, где 29 мая произошли столкновения с полицией... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:33
2023-06-01T11:33
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БЕЛГРАД, 1 июн - РИА Новости. Сербы утром в четверг снова вышли на протест перед зданием муниципалитета Звечан на севере Косово, где 29 мая произошли столкновения с полицией самопровозглашенной республики, лидеры призывают их к мирной акции, сообщает РТС. Тысячи сербов накануне вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Представители партии "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными. "Представителям KFOR мы сказали, что косовской полиции место в отделениях полиции, а не в объектах муниципалитетов. В здании в Звечане нет никого, сотрудники уже пятый день не могут попасть на свои рабочие места. В школы дети не идут. Спецназовцам здесь не место", - заявил экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович Радио и телевидению Сербии. "Разговор о создании Сообщества сербских общин продолжается уже 10 лет. Если бы оно было сформировано, мы не оказались бы в этой ситуации. В ответ на все провокации мы должны оставаться мирными, наше самое сильное оружие - мирное сопротивление", - подчеркнул один из лидеров косовских сербов. Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич сообщил утром в четверг, что военные НАТО размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR". Вице-премьер и глава МО Сербии Милош Вучевич накануне в телефонных разговорах с министром обороны Италии Гуидо Крозетто и его венгерским коллегой Криштофом Салаи-Бобровницки выразил сожаление в связи с тем, что военные НАТО пострадали на протестах на севере Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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в мире, косово, сербия, нато
В мире, Косово, Сербия, НАТО
Сербы снова вышли на протест на севере Косово

РТС: сербы снова вышли на протест на севере Косово, лидеры призывают к миру

© AP Photo / Bojan SlavkovicПольские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
Польские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Польские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 июн - РИА Новости. Сербы утром в четверг снова вышли на протест перед зданием муниципалитета Звечан на севере Косово, где 29 мая произошли столкновения с полицией самопровозглашенной республики, лидеры призывают их к мирной акции, сообщает РТС.
Тысячи сербов накануне вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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Вчера, 08:00
Представители партии "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.
"Представителям KFOR мы сказали, что косовской полиции место в отделениях полиции, а не в объектах муниципалитетов. В здании в Звечане нет никого, сотрудники уже пятый день не могут попасть на свои рабочие места. В школы дети не идут. Спецназовцам здесь не место", - заявил экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович Радио и телевидению Сербии.
"Разговор о создании Сообщества сербских общин продолжается уже 10 лет. Если бы оно было сформировано, мы не оказались бы в этой ситуации. В ответ на все провокации мы должны оставаться мирными, наше самое сильное оружие - мирное сопротивление", - подчеркнул один из лидеров косовских сербов.
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29 мая, 23:32
Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич сообщил утром в четверг, что военные НАТО размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
Вице-премьер и глава МО Сербии Милош Вучевич накануне в телефонных разговорах с министром обороны Италии Гуидо Крозетто и его венгерским коллегой Криштофом Салаи-Бобровницки выразил сожаление в связи с тем, что военные НАТО пострадали на протестах на севере Косово и Метохии.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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