Рейтинг@Mail.ru
ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 01.06.2023 (обновлено: 13:47 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875524444.html
ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР
ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР
Украинские войска после поражения в Артемовске "сломались" и не готовы вести полномасштабное контрнаступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:46
2023-06-01T13:47
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839926964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00f01f129fa7dc54477124510d8cb682.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска после поражения в Артемовске "сломались" и не готовы вести полномасштабное контрнаступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Мы изначально ожидали так называемого контрнаступления в самом начале весны. Оно было анонсировано, все его ждали. И попытки подготовки к этому наступлению были. Но после взятия Артемовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать", - сказал Гагин. По его словам, в Артемовске было сковано серьезное количество живой силы и техники противника. Как считает Гагин, вести контрнаступление по всей линии фронта "противник не готов", при этом Киев активизировал диверсионные группы по всей линии боевого соприкосновения, также участились ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839926964_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1fdb388af46be0f6057c52a4b975f63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ сломались на Артемовске и не готовы к контрнаступлению

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска после поражения в Артемовске "сломались" и не готовы вести полномасштабное контрнаступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"Мы изначально ожидали так называемого контрнаступления в самом начале весны. Оно было анонсировано, все его ждали. И попытки подготовки к этому наступлению были. Но после взятия Артемовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать", - сказал Гагин.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления
31 мая, 17:31
По его словам, в Артемовске было сковано серьезное количество живой силы и техники противника. Как считает Гагин, вести контрнаступление по всей линии фронта "противник не готов", при этом Киев активизировал диверсионные группы по всей линии боевого соприкосновения, также участились ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала