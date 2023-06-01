https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875524444.html

ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР

ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР - РИА Новости, 01.06.2023

ВСУ "сломались" на Артемовске и не готовы к контрнаступлению, считают в ДНР

Украинские войска после поражения в Артемовске "сломались" и не готовы вести полномасштабное контрнаступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:46

2023-06-01T13:46

2023-06-01T13:47

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска после поражения в Артемовске "сломались" и не готовы вести полномасштабное контрнаступление, заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Мы изначально ожидали так называемого контрнаступления в самом начале весны. Оно было анонсировано, все его ждали. И попытки подготовки к этому наступлению были. Но после взятия Артемовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать", - сказал Гагин. По его словам, в Артемовске было сковано серьезное количество живой силы и техники противника. Как считает Гагин, вести контрнаступление по всей линии фронта "противник не готов", при этом Киев активизировал диверсионные группы по всей линии боевого соприкосновения, также участились ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

артемовск

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артемовск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины