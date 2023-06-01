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КНДР пообещала вскоре вывести военный разведывательный спутник на орбиту - РИА Новости, 01.06.2023
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04:32 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kndr-1875444928.html
КНДР пообещала вскоре вывести военный разведывательный спутник на орбиту
КНДР пообещала вскоре вывести военный разведывательный спутник на орбиту - РИА Новости, 01.06.2023
КНДР пообещала вскоре вывести военный разведывательный спутник на орбиту
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила в четверг, что КНДР вскоре преуспеет в выводе военного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T04:32
2023-06-01T04:32
в мире
сша
желтое море
ким е чжон
ким чен ын
оон
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СЕУЛ, 1 июн – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила в четверг, что КНДР вскоре преуспеет в выводе военного разведывательного спутника на орбиту и продолжит вкладывать еще большие силы в развитие инструментов наблюдения, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Мы в который раз подтвердили, что враг больше всего боится того, что у нас появятся превосходные средства слежения, включая разведывательные спутники, и поэтому осознаем, что нам нужно уделять еще больше сил развитию средств разведки. Я подтверждаю, что военный разведывательный спутник КНДР вскоре точно выйдет на космическую орбиту и приступит к выполнению миссии", - заявила Ким Ё Чжон. Она добавила, что КНДР осознает "долгосрочной характер" противостояния с США и возможные угрозы, и хотя и сделает все возможное для всестороннего сдерживания войны, не будет просто смотреть, как Вашингтон "продолжает нарушать суверенные права" Северной Кореи. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.
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в мире, сша, желтое море, ким е чжон, ким чен ын, оон
В мире, США, Желтое море, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, ООН
КНДР пообещала вскоре вывести военный разведывательный спутник на орбиту

ЦТАК: КНДР пообещала вскоре вывести военный разведывательный спутник на орбиту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 июн – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила в четверг, что КНДР вскоре преуспеет в выводе военного разведывательного спутника на орбиту и продолжит вкладывать еще большие силы в развитие инструментов наблюдения, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Мы в который раз подтвердили, что враг больше всего боится того, что у нас появятся превосходные средства слежения, включая разведывательные спутники, и поэтому осознаем, что нам нужно уделять еще больше сил развитию средств разведки. Я подтверждаю, что военный разведывательный спутник КНДР вскоре точно выйдет на космическую орбиту и приступит к выполнению миссии", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что КНДР осознает "долгосрочной характер" противостояния с США и возможные угрозы, и хотя и сделает все возможное для всестороннего сдерживания войны, не будет просто смотреть, как Вашингтон "продолжает нарушать суверенные права" Северной Кореи.
Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.
Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В КНДР заявили, что имеют право на запуск спутников, как и другие страны
04:25
 
В миреСШАЖелтое мореКим Е ЧжонКим Чен ЫнООН
 
 
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