https://ria.ru/20230601/kndr-1875444415.html

В КНДР заявили, что имеют право на запуск спутников, как и другие страны

В КНДР заявили, что имеют право на запуск спутников, как и другие страны - РИА Новости, 01.06.2023

В КНДР заявили, что имеют право на запуск спутников, как и другие страны

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила в четверг, что Северная Корея имеет такое же право на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T04:25

2023-06-01T04:25

2023-06-01T04:25

в мире

сша

корейский полуостров

ким е чжон

ким чен ын

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg

СЕУЛ, 1 июн – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила в четверг, что Северная Корея имеет такое же право на запуск спутников, как и все другие страны, и назвала "несправедливым и грабительским" поведение США, которые сами наполнили небо над Корейским полуостровом разведывательными спутниками, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В статье под заголовком "Никто не может отрицать наше суверенное право на запуск спутников" Ким Ё Чжон осудила "открытую враждебность" и "грабительское" поведение США по отношению к КНДР в связи с запуском спутника. Она отметила, что заявления о том, что запуск нарушает резолюции Совбеза ООН, являются "избитым клише", которое вызвано "ненормальным мышлением" Вашингтона. "Кто же на самом деле нагнетает ненужную напряженность и дестабилизирует ситуацию в области безопасности в регионе? Если наши запуски спутников должны быть осуждены, то все страны, которые уже запустили тысячи спутников, начиная с США, тоже должны быть осуждены, что это, как не противоречие самим себе?" - заявила Ким Ё Чжон. Она пояснила, что осуждение только северокорейских запусков спутников как нарушения резолюций Совета безопасности ООН, когда остальные проводят их беспрепятственно, является "грабительским, несправедливым и серьезным" нарушением суверенитета КНДР и ее права на освоение космоса. "Нельзя не выразить сожаления в связи с тем, что грабительская логика США узаконивается резолюциями Совета Безопасности ООН. США – это разбойническая группировка, которая заявила бы, что это незаконно и представляет угрозу, даже если бы мы просто подвесили спутник на резиновый воздушный шар и запустили его на орбиту", - заявила сестра Ким Чен Ына, имея в виду заявлении США, Южной Кореи и других стран, что использование технологий баллистических ракет в ракета-носителе при запуске спутника нарушает антипхеньянские резолюции Совбеза ООН. Ким Ё Чжон добавила, что "неверный путь никогда не приводит к верному ответу", и непонимание этого является "трагедией США в XXI веке". Она посоветовала Вашингтону "остудить голову" и "еще раз внимательно ознакомиться" с уставом ООН и положениями Договора о космосе. "Никто не давал США полномочий придираться к суверенным правам какой-либо конкретной страны… То, что США, валят с больной головы на здоровую, придираются к нашим спутникам, когда сами наполнили воздушное пространство над Корейским полуостровом многочисленными разведывательными спутниками и беспилотными аппаратами для наблюдения на большой высоте и до покраснения в глазах поглощены слежкой за каждым нашим действием - просто нелогично", - заявила сестра Ким Чен Ына. Она добавила, что КНДР не о чем разговаривать или вести диалог, о котором "постоянно болтают" США, со странами, что одновременно через слово обещают Пхеньяну "конец режима" и "смену политической системы". Она пообещала, что КНДР продолжит "в своем стиле" реагировать на антисеверокорейскую политику, пока другая сторона не поймет и не признает, насколько это "опасная и бесплодная" для нее деятельность. Как ранее сообщил ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.

https://ria.ru/20230531/sputnik-1875346324.html

https://ria.ru/20230531/kndr-1875240887.html

сша

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, корейский полуостров, ким е чжон, ким чен ын, оон