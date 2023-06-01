https://ria.ru/20230601/grem-1875554941.html

В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха

В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха - РИА Новости, 01.06.2023

В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха

Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:00

2023-06-01T15:00

2023-06-01T15:37

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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линдси грэм

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в сообщении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На днях американский сенатор Линдси Грэм отметился откровенно фашистскими заявлениями. По его словам, убийства русских – это лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По степени изощренной жестокости и цинизма его высказывание превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.Она добавила, что вместо выражения раскаяния или попытки объяснения своих слов Грэм продолжил в том же духе и отметил, что гнев российских властей приносит ему "огромную радость"."Печально осознавать, что в США такие одиозные фигуры находятся у власти и принимают судьбоносные решения. Это многое объясняет в политике Вашингтона", - заключила Захарова.Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.

https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875216879.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ссср, мария захарова, вооруженные силы украины, линдси грэм, германия, владимир зеленский, сша