https://ria.ru/20230601/grem-1875554941.html
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха - РИА Новости, 01.06.2023
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха
Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:00
2023-06-01T15:00
2023-06-01T15:37
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ссср
мария захарова
вооруженные силы украины
линдси грэм
германия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в сообщении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На днях американский сенатор Линдси Грэм отметился откровенно фашистскими заявлениями. По его словам, убийства русских – это лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По степени изощренной жестокости и цинизма его высказывание превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.Она добавила, что вместо выражения раскаяния или попытки объяснения своих слов Грэм продолжил в том же духе и отметил, что гнев российских властей приносит ему "огромную радость"."Печально осознавать, что в США такие одиозные фигуры находятся у власти и принимают судьбоносные решения. Это многое объясняет в политике Вашингтона", - заключила Захарова.Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СССР, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Линдси Грэм, Германия, Владимир Зеленский, США
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха
МИД: высказывание сенатора Грэма превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в сообщении
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях американский сенатор Линдси Грэм отметился откровенно фашистскими заявлениями. По его словам, убийства русских – это лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По степени изощренной жестокости и цинизма его высказывание превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
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Она добавила, что вместо выражения раскаяния или попытки объяснения своих слов Грэм продолжил в том же духе и отметил, что гнев российских властей приносит ему "огромную радость".
"Печально осознавать, что в США такие одиозные фигуры находятся у власти и принимают судьбоносные решения. Это многое объясняет в политике Вашингтона", - заключила Захарова.
Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
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