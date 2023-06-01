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В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха - РИА Новости, 01.06.2023
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15:00 01.06.2023 (обновлено: 15:37 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/grem-1875554941.html
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха - РИА Новости, 01.06.2023
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха
Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:00
2023-06-01T15:37
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ссср
мария захарова
вооруженные силы украины
линдси грэм
германия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в сообщении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На днях американский сенатор Линдси Грэм отметился откровенно фашистскими заявлениями. По его словам, убийства русских – это лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По степени изощренной жестокости и цинизма его высказывание превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.Она добавила, что вместо выражения раскаяния или попытки объяснения своих слов Грэм продолжил в том же духе и отметил, что гнев российских властей приносит ему "огромную радость"."Печально осознавать, что в США такие одиозные фигуры находятся у власти и принимают судьбоносные решения. Это многое объясняет в политике Вашингтона", - заключила Захарова.Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875216879.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ссср, мария захарова, вооруженные силы украины, линдси грэм, германия, владимир зеленский, сша
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СССР, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Линдси Грэм, Германия, Владимир Зеленский, США
В МИД сравнили высказывание Грэма с риторикой главарей Третьего рейха

МИД: высказывание сенатора Грэма превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии, заявила в сообщении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях американский сенатор Линдси Грэм отметился откровенно фашистскими заявлениями. По его словам, убийства русских – это лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По степени изощренной жестокости и цинизма его высказывание превзошло речи нацистских преступников Третьего рейха", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
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Она добавила, что вместо выражения раскаяния или попытки объяснения своих слов Грэм продолжил в том же духе и отметил, что гнев российских властей приносит ему "огромную радость".
"Печально осознавать, что в США такие одиозные фигуры находятся у власти и принимают судьбоносные решения. Это многое объясняет в политике Вашингтона", - заключила Захарова.
Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
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В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СССРМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЛиндси ГрэмГерманияВладимир ЗеленскийСША
 
 
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