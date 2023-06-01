https://ria.ru/20230601/gosdolg-1875663414.html

Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США

Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США - РИА Новости, 01.06.2023

Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США

Сенатор США республиканец Линдси Грэм раскритиковал компромиссный законопроект о повышении госдолга до 2025 года за недостаток финансирования американских... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T22:33

2023-06-01T22:33

2023-06-01T22:33

в мире

украина

китай

сша

линдси грэм

барак обама

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сенатор США республиканец Линдси Грэм раскритиковал компромиссный законопроект о повышении госдолга до 2025 года за недостаток финансирования американских оборонных нужд и отсутствие финансовой помощи Украине. "Я думаю, что это одна из самых непродуманных идей по части национальной обороны с секвестрации 2011 года (в 2011 году администрация Барака Обамы приняла законопроект о Бюджетном контроле, повысив потолок госдолга в обмен на сокращение бюджетного дефицита на 2,4 триллиона долларов в предстоящие десять лет - ред.)", - сказал Грэм, выступая в сенате в четверг. "Если вы верите, что главная задача федерального правительства - защита страны, тогда этим законопроектом мы совершаем большую ошибку", - подчеркнул сенатор, отметив также, что законопроект не предусматривает "ни пенни" на поддержку Украины и не дает пропорционального финансирования на угрозы со стороны Китая. Республиканец пожаловался на возможность втягивания США в конфликт между НАТО и Россией, указав, что американские войска могут оказаться вовлечены в этот конфликт. В среду палата представителей конгресса США большинством голосов приняла компромиссный законопроект о повышении потолка государственного долга до января 2025 года в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета. Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом и, в случае одобрения обеими палатами конгресса, поступит на подпись президенту США Джо Байдену. В Белом доме рассчитывают, что это может произойти уже 5 июня.

https://ria.ru/20230530/amerika-1874922741.html

украина

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, китай, сша, линдси грэм, барак обама, джо байден