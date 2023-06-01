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Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США - РИА Новости, 01.06.2023
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22:33 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/gosdolg-1875663414.html
Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США
Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США - РИА Новости, 01.06.2023
Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США
Сенатор США республиканец Линдси Грэм раскритиковал компромиссный законопроект о повышении госдолга до 2025 года за недостаток финансирования американских... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:33
2023-06-01T22:33
в мире
украина
китай
сша
линдси грэм
барак обама
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сенатор США республиканец Линдси Грэм раскритиковал компромиссный законопроект о повышении госдолга до 2025 года за недостаток финансирования американских оборонных нужд и отсутствие финансовой помощи Украине. "Я думаю, что это одна из самых непродуманных идей по части национальной обороны с секвестрации 2011 года (в 2011 году администрация Барака Обамы приняла законопроект о Бюджетном контроле, повысив потолок госдолга в обмен на сокращение бюджетного дефицита на 2,4 триллиона долларов в предстоящие десять лет - ред.)", - сказал Грэм, выступая в сенате в четверг. "Если вы верите, что главная задача федерального правительства - защита страны, тогда этим законопроектом мы совершаем большую ошибку", - подчеркнул сенатор, отметив также, что законопроект не предусматривает "ни пенни" на поддержку Украины и не дает пропорционального финансирования на угрозы со стороны Китая. Республиканец пожаловался на возможность втягивания США в конфликт между НАТО и Россией, указав, что американские войска могут оказаться вовлечены в этот конфликт. В среду палата представителей конгресса США большинством голосов приняла компромиссный законопроект о повышении потолка государственного долга до января 2025 года в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета. Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом и, в случае одобрения обеими палатами конгресса, поступит на подпись президенту США Джо Байдену. В Белом доме рассчитывают, что это может произойти уже 5 июня.
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в мире, украина, китай, сша, линдси грэм, барак обама, джо байден
В мире, Украина, Китай, США, Линдси Грэм, Барак Обама, Джо Байден
Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США

Сенатор Грэм осудил проект о повышении госдолга за недостаток оборонного финансирования

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сенатор США республиканец Линдси Грэм раскритиковал компромиссный законопроект о повышении госдолга до 2025 года за недостаток финансирования американских оборонных нужд и отсутствие финансовой помощи Украине.
"Я думаю, что это одна из самых непродуманных идей по части национальной обороны с секвестрации 2011 года (в 2011 году администрация Барака Обамы приняла законопроект о Бюджетном контроле, повысив потолок госдолга в обмен на сокращение бюджетного дефицита на 2,4 триллиона долларов в предстоящие десять лет - ред.)", - сказал Грэм, выступая в сенате в четверг.
"Если вы верите, что главная задача федерального правительства - защита страны, тогда этим законопроектом мы совершаем большую ошибку", - подчеркнул сенатор, отметив также, что законопроект не предусматривает "ни пенни" на поддержку Украины и не дает пропорционального финансирования на угрозы со стороны Китая.
Республиканец пожаловался на возможность втягивания США в конфликт между НАТО и Россией, указав, что американские войска могут оказаться вовлечены в этот конфликт.
В среду палата представителей конгресса США большинством голосов приняла компромиссный законопроект о повышении потолка государственного долга до января 2025 года в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета.
Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом и, в случае одобрения обеими палатами конгресса, поступит на подпись президенту США Джо Байдену. В Белом доме рассчитывают, что это может произойти уже 5 июня.
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