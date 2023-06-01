https://ria.ru/20230601/germaniya-1875571573.html

В Берлине вынесли приговор грузину, зарезавшему жену-украинку из-за пособия

В Берлине вынесли приговор грузину, зарезавшему жену-украинку из-за пособия - РИА Новости, 01.06.2023

В Берлине вынесли приговор грузину, зарезавшему жену-украинку из-за пособия

Суд в Берлине приговорил к пяти годам тюремного заключения гражданина Грузии, в состоянии аффекта убившего свою жену-украинку, которая прибыла на территорию... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:35

2023-06-01T15:35

2023-06-01T15:35

специальная военная операция на украине

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германия

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Суд в Берлине приговорил к пяти годам тюремного заключения гражданина Грузии, в состоянии аффекта убившего свою жену-украинку, которая прибыла на территорию Германии в качестве беженки, по оценке суда, на состояние мужчины повлияли условия жизни в стране и несогласованные траты супруги, сообщает издание Bild. По данным издания, в среду в земельном суде Берлина был оглашен приговор гражданину Грузии Эдишеру Д., 22 октября 2022 года убившему ударом ножа свою жену-украинку Елену в жилом контейнере для беженцев в Альт-Хоэншёнхаузене на глазах у их дочери и падчерицы. Мужчину приговорили к пяти годам заключения, хотя сторона обвинения требовала 10 лет. "Действие происходило в крайне тесных контейнерах. Состоялась смена ролей. У Елены были деньги, а он был вынужден всякий раз просить ее, когда у него была в них потребность. Он оказался в состоянии аффекта и не видел выхода из ситуации", - приводит Bild озвученное судьей обоснование мягкого приговора. По информации защиты мужчины, до отъезда в Германию он вместе со своей супругой проживал в Харькове, где был единственным кормильцем семьи и трудился в качестве дальнобойщика, зарабатывая 1400 долларов. В Берлине же роли поменялись: на имя жены был открыт банковский счет, куда приходили государственные пособия, выплачиваемые беженцам с Украины. Поскольку мужчине ввиду его гражданства счет открыть не смогли, положенные ему выплаты также приходили на имя супруги. "В течение трех с половиной месяцев, проведенных ими вместе в Берлине, у них не раз возникали ссоры по поводу этих денег. В то время как его жена покупала дорогую одежду, она даже не давала Эдишеру денег на стрижку. В день преступления он попросил ее отдать ему хотя бы половину из 1800 евро, которые немецкое государство перечислило ей на счет за него, чтобы с этими деньгами вернуться в Грузию после разрыва отношений. Когда она отказалась, он совершил преступление", - сообщает издание со слов обвиняемого. Также осужденный утверждал, что супруга неоднократно называла его русскими ругательствами, унижающими мужское достоинство. На решение суда повлияло не только признание того, что обвиняемый находился в состоянии аффекта, но и его раскаяние. По оценке судебного психиатра, мужчина вряд ли способен на повторные тяжкие преступления.

https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831806352.html

https://ria.ru/20221101/bezhenka-1828298130.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), грузия, германия