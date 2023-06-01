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Мишустину рассказали о цифровизации на ГАЗе - РИА Новости, 01.06.2023
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17:28 01.06.2023 (обновлено: 17:49 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/gaz-1875611336.html
Мишустину рассказали о цифровизации на ГАЗе
Мишустину рассказали о цифровизации на ГАЗе - РИА Новости, 01.06.2023
Мишустину рассказали о цифровизации на ГАЗе
Горьковский автозавод (ГАЗ) активно развивает цифровые проекты на базе платформы T-Flex, которые позволяют оптимизировать и ускорить производственные процессы,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:28
2023-06-01T17:49
экономика
технологии
михаил мишустин
группа газ
елена смирнова
россия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автозавод (ГАЗ) активно развивает цифровые проекты на базе платформы T-Flex, которые позволяют оптимизировать и ускорить производственные процессы, об этом премьер-министру Михаилу Мишустину рассказала директор "Центра ИТ-решений для бизнеса" Елена Смирнова во время его визита на предприятие. "Для автопрома ключевым процессом является разработка и вывод на рынок нового продукта - цифровая платформа T-Flex позволит нам оцифровать весь этот сложнейший процесс. Начиная от требований к продукту, конструкторского проектирования, технологической подготовки производства, технологического проектирования, сервисного и постпродажного обслуживания", - доложила она Мишустину. В целом на предприятии реализуются два цифровых проекта: платформа управления жизненным циклом изделия и платформа мониторинга технологического оборудования и управления производственными процессами. Совокупная стоимость проектов составляет 513 миллионов рублей, следует из презентации, представленной Смирновой. "Проект управления производством позволит нам создать необходимые новые цифровые рабочие места, объединить все наши сборочные конвейеры и около 200 станков в единую цифровую систему. Для того, чтобы могли собирать и обрабатывать в реальном времени большое количество производственных данных. Мы сможем оптимизировать техпроцессы. И, по нашей прогнозной оценке, мы сможем повысить эффективность на 10-15% только за счёт оптимизации времени простоя оборудования", - напомнила она. Мишустин в свою очередь поинтересовался, разработана ли дорожная карта интеграции цифровой платформы. "Планируем завершить к середине 2025 года. Следующий этап - тиражирование на всех предприятиях нашей компании", - ответила Смирнова.
https://ria.ru/20230601/spetsialisty-1875600281.html
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экономика, технологии, михаил мишустин, группа газ, елена смирнова, россия, авто
Экономика, Технологии, Михаил Мишустин, Группа ГАЗ, Елена Смирнова, Россия, Авто
Мишустину рассказали о цифровизации на ГАЗе

Мишустину рассказали о развитии цифровых проектов на базе платформы T-Flex на ГАЗе

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкГорьковский автозавод в Нижнем Новгороде
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автозавод (ГАЗ) активно развивает цифровые проекты на базе платформы T-Flex, которые позволяют оптимизировать и ускорить производственные процессы, об этом премьер-министру Михаилу Мишустину рассказала директор "Центра ИТ-решений для бизнеса" Елена Смирнова во время его визита на предприятие.
"Для автопрома ключевым процессом является разработка и вывод на рынок нового продукта - цифровая платформа T-Flex позволит нам оцифровать весь этот сложнейший процесс. Начиная от требований к продукту, конструкторского проектирования, технологической подготовки производства, технологического проектирования, сервисного и постпродажного обслуживания", - доложила она Мишустину.
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В целом на предприятии реализуются два цифровых проекта: платформа управления жизненным циклом изделия и платформа мониторинга технологического оборудования и управления производственными процессами. Совокупная стоимость проектов составляет 513 миллионов рублей, следует из презентации, представленной Смирновой.
"Проект управления производством позволит нам создать необходимые новые цифровые рабочие места, объединить все наши сборочные конвейеры и около 200 станков в единую цифровую систему. Для того, чтобы могли собирать и обрабатывать в реальном времени большое количество производственных данных. Мы сможем оптимизировать техпроцессы. И, по нашей прогнозной оценке, мы сможем повысить эффективность на 10-15% только за счёт оптимизации времени простоя оборудования", - напомнила она.
Мишустин в свою очередь поинтересовался, разработана ли дорожная карта интеграции цифровой платформы. "Планируем завершить к середине 2025 года. Следующий этап - тиражирование на всех предприятиях нашей компании", - ответила Смирнова.
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ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинГруппа ГАЗЕлена СмирноваРоссияАвто
 
 
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