https://ria.ru/20230601/finlyandiya-1875581289.html

Финляндия планирует расширить делегацию в НАТО в три раза

Финляндия планирует расширить делегацию в НАТО в три раза - РИА Новости, 01.06.2023

Финляндия планирует расширить делегацию в НАТО в три раза

Финляндия планирует увеличить свою делегацию в НАТО в три раза - до 50 человек, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванных чиновников альянса. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:57

2023-06-01T15:57

2023-06-01T15:57

в мире

финляндия

швеция

турция

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Финляндия планирует увеличить свою делегацию в НАТО в три раза - до 50 человек, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванных чиновников альянса. "Делегация скоро станет одним из крупнейших представительств Финляндии в мире, так как за один год представительство должно было увеличиться почти вдвое с ожиданием, что соответствующие рабочие группы в Брюсселе и столице также будут усилены ... Финляндия планирует иметь в составе делегации НАТО 50 человек, что в три раза больше, чем до подачи заявки на членство", - пишет издание. Как отмечается, также со временем Хельсинки будет предоставлено место в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По данным издания, в настоящее время представители страны базируются в старой штаб-квартире НАТО, построенной еще во времена холодной войны. По словам чиновника НАТО, финское представительство переедет в новое здание "в ближайшие недели и месяцы". Однако пока не ясно, когда этот переезд будет завешен. Источник в альянсе отметил, что на самом деле фактический переезд может занять до двух лет. Одной из причин задержек является вопрос безопасности, пишет Euractive. Как отмечается, альянс должен учитывать стандарты национальной безопасности при "строительстве" нового помещения для миссии в штаб-квартире, которые различаются в зависимости от страны. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230503/nato-1869431296.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

финляндия

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в мире, финляндия, швеция, турция, йенс столтенберг, нато