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Финляндия продлит ограничения на въезд для туристов из России
Финляндия продлит ограничения на въезд для туристов из России - РИА Новости, 01.06.2023
Финляндия продлит ограничения на въезд для туристов из России
Новое правительство Финляндии сохранит ограничения на въезд в страну для российских туристов, сообщает издание Yle со ссылкой на заявление председателя... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:14
2023-06-01T16:14
2023-06-01T16:21
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новое правительство Финляндии сохранит ограничения на въезд в страну для российских туристов, сообщает издание Yle со ссылкой на заявление председателя победившей в парламентских выборах Национальной коалиционной партии Петтери Орпо.Как отмечает СМИ, введенные в сентябре 2022 года ограничения для российских граждан прекратят действовать, когда правительство завершит свою работу. Однако новое правительство, по словам Орпо, считает продление "само собой разумеющимся".Напомним, с 30 сентября 2022 года поездки в Финляндию или через Финляндию в другие страны невозможны с целью туризма. Въезд разрешен только по существенным причинам: поездки к родственникам-резидентам, для работы сезонного характера, с целью обучения, лечения и прочее.
https://ria.ru/20230530/finlyandiya-1875167376.html
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Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Туризм, Санкции, Санкции в отношении России
Финляндия продлит ограничения на въезд для туристов из России
Новое правительство Финляндии сохранит ограничения на въезд для российских туристов