https://ria.ru/20230601/finlyandiya-1875520002.html

МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции

МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции - РИА Новости, 01.06.2023

МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции

Действия России в отношении счетов финских дипломатических миссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:26

2023-06-01T13:26

2023-06-01T13:43

политика

россия

финляндия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Действия России в отношении счетов финских дипломатических миссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских загранучреждений, заявления Хельсинки о нарушении Москвой Венской конвенции абсурдны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства."Мы неоднократно говорили о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. При этом, как вы знаете, на любую операцию установлена фактически запретительная комиссия в 5 тысяч евро", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.Она напомнила, что РФ неоднократно ставила перед финской стороной вопрос об отмене запретительных мер и предупреждала, что в противном случае Москва будет вынуждена предпринять ответные меры."Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - отметила Захарова.Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля.Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872430441.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова