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МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции - РИА Новости, 01.06.2023
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13:26 01.06.2023 (обновлено: 13:43 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/finlyandiya-1875520002.html
МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции
МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции - РИА Новости, 01.06.2023
МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции
Действия России в отношении счетов финских дипломатических миссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:26
2023-06-01T13:43
политика
россия
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Действия России в отношении счетов финских дипломатических миссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских загранучреждений, заявления Хельсинки о нарушении Москвой Венской конвенции абсурдны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства."Мы неоднократно говорили о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. При этом, как вы знаете, на любую операцию установлена фактически запретительная комиссия в 5 тысяч евро", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.Она напомнила, что РФ неоднократно ставила перед финской стороной вопрос об отмене запретительных мер и предупреждала, что в противном случае Москва будет вынуждена предпринять ответные меры."Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - отметила Захарова.Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля.Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872456405.html
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политика, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Политика, Россия, Финляндия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции

Захарова назвала заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции абсурдными

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Действия России в отношении счетов финских дипломатических миссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских загранучреждений, заявления Хельсинки о нарушении Москвой Венской конвенции абсурдны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.
«
"Мы неоднократно говорили о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. При этом, как вы знаете, на любую операцию установлена фактически запретительная комиссия в 5 тысяч евро", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Россия предупреждала. Финляндии нанесли ответный удар
17 мая, 17:23
Она напомнила, что РФ неоднократно ставила перед финской стороной вопрос об отмене запретительных мер и предупреждала, что в противном случае Москва будет вынуждена предпринять ответные меры.
«
"Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - отметила Захарова.
Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля.
Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в Россию отправлена нота.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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ПолитикаРоссияФинляндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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