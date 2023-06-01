https://ria.ru/20230601/filial-1875482156.html

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Карачаево-Черкесии

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 01.06.2023

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии открылся филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил в социальных... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:29

2023-06-01T11:29

2023-06-01T11:29

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 1 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылся филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Он уточнил, что работа в фонде будет вестись по всем направлениям: реабилитация, санитарно-курортное лечение, профилактории, медицинская, психологическая и юридическая поддержка, помощь в обучении и трудоустройстве."Самое главное, в фонде подобран профессиональный коллектив - 25 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов СВО и семьи погибших бойцов по всем вопросам. Здесь будут работать люди, которые понимают, что нужно со всей внимательностью, чуткостью относиться к нашим ветеранам и их семьям, в первую очередь, к семьям погибших", - написал Темрезов.Глава республики добавил, что в регионе разрабатываются программы, включающие дополнительные льготы для участников СВО по их возвращении, включая и помощь в открытии частного бизнеса, получении займа и т.д."Все должно быть сделано для того, чтобы ребята, которые вернутся в родную республику, чувствовали, что они дома", - говорится в сообщении.Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ.

https://ria.ru/20221208/kchr-1837252690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рашид темрезов