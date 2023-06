Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО

https://ria.ru/20230601/fbk-1875644080.html

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc*, признанный иноагентом, включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из соответствующего реестра Минюста РФ."Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc.* (Фонд борьбы с коррупцией Инк.*) (США)", - соответствующая запись в реестре появилась в четверг.Уточняется, что НПО была включена в перечень по решению Генпрокуратуры РФ от 22 мая.Фонд был также включен в реестр иностранных агентов 23 декабря 2022 года.В сентябре 2021 года телеканал RT со ссылкой на документы из реестра юрлиц Массачусетса сообщал, что в этом штате была зарегистрирована некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc.* (ACF*), руководят которой экс-глава штабов ФБК** Леонид Волков*** и исполнительный директор этой же организации Владимир Ашурков. В управление вошел экс-совладелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении из банка 28 миллиардов рублей.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

