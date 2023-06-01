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Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 01.06.2023
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19:47 01.06.2023 (обновлено: 20:27 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/fbk-1875644080.html
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 01.06.2023
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО
Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc*, признанный иноагентом, включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:47
2023-06-01T20:27
россия
фонд борьбы с коррупцией
леонид волков
сша
владимир ашурков
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc*, признанный иноагентом, включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из соответствующего реестра Минюста РФ."Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc.* (Фонд борьбы с коррупцией Инк.*) (США)", - соответствующая запись в реестре появилась в четверг.Уточняется, что НПО была включена в перечень по решению Генпрокуратуры РФ от 22 мая.Фонд был также включен в реестр иностранных агентов 23 декабря 2022 года.В сентябре 2021 года телеканал RT со ссылкой на документы из реестра юрлиц Массачусетса сообщал, что в этом штате была зарегистрирована некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc.* (ACF*), руководят которой экс-глава штабов ФБК** Леонид Волков*** и исполнительный директор этой же организации Владимир Ашурков. В управление вошел экс-совладелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении из банка 28 миллиардов рублей.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230601/deripaska-1875627414.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, сша, владимир ашурков, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Леонид Волков, США, Владимир Ашурков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО

Американский Anti-Corruption Foundation International внесли в перечень нежелательных НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc*, признанный иноагентом, включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.
"Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc.* (Фонд борьбы с коррупцией Инк.*) (США)", - соответствующая запись в реестре появилась в четверг.
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Уточняется, что НПО была включена в перечень по решению Генпрокуратуры РФ от 22 мая.
Фонд был также включен в реестр иностранных агентов 23 декабря 2022 года.
В сентябре 2021 года телеканал RT со ссылкой на документы из реестра юрлиц Массачусетса сообщал, что в этом штате была зарегистрирована некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc.* (ACF*), руководят которой экс-глава штабов ФБК** Леонид Волков*** и исполнительный директор этой же организации Владимир Ашурков. В управление вошел экс-совладелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении из банка 28 миллиардов рублей.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.
*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В суд поступило новое дело против Навального
25 мая, 17:06
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейЛеонид ВолковСШАВладимир АшурковГенеральная прокуратура РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Происшествия
 
 
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