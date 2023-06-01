https://ria.ru/20230601/fbk-1875644080.html
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 01.06.2023
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО
Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc*, признанный иноагентом, включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:47
2023-06-01T19:47
2023-06-01T20:27
россия
фонд борьбы с коррупцией
леонид волков
сша
владимир ашурков
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc*, признанный иноагентом, включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, следует из соответствующего реестра Минюста РФ."Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc.* (Фонд борьбы с коррупцией Инк.*) (США)", - соответствующая запись в реестре появилась в четверг.Уточняется, что НПО была включена в перечень по решению Генпрокуратуры РФ от 22 мая.Фонд был также включен в реестр иностранных агентов 23 декабря 2022 года.В сентябре 2021 года телеканал RT со ссылкой на документы из реестра юрлиц Массачусетса сообщал, что в этом штате была зарегистрирована некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc.* (ACF*), руководят которой экс-глава штабов ФБК** Леонид Волков*** и исполнительный директор этой же организации Владимир Ашурков. В управление вошел экс-совладелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении из банка 28 миллиардов рублей.* Организация, выполняющая функции иноагента.** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230601/deripaska-1875627414.html
https://ria.ru/20230525/navalnyy-1874145524.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, сша, владимир ашурков, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Леонид Волков, США, Владимир Ашурков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
Минюст внес международный ФБК* в перечень нежелательных НПО
Американский Anti-Corruption Foundation International внесли в перечень нежелательных НПО