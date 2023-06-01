https://ria.ru/20230601/f-16-1875623283.html
Польша будет обучать украинских пилотов на F-16
Польша будет обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 01.06.2023
Польша будет обучать украинских пилотов на F-16
Польша будет обучать украинских пилотов истребителей F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после саммита Европейского сообщества в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:04
2023-06-01T18:04
2023-06-01T18:04
специальная военная операция на украине
украина
польша
россия
матеуш моравецкий
сергей лавров
нато
f-16
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Польша будет обучать украинских пилотов истребителей F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после саммита Европейского сообщества в Кишиневе. "Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16", - сказал Моравецкий. При этом он подтвердил, что Польша не собирается передавать Украине свои F-16. "У нас слишком мало самолетов F-16. Так что, на данный момент в отношении нас не может быть таких ожиданий", - сказал Моравецкий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, польша, россия, матеуш моравецкий, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Россия, Матеуш Моравецкий, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Польша будет обучать украинских пилотов на F-16
Премьер-министр Моравецкий сообщил, что Польша будет обучать украинских пилотов на F-16