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Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 01.06.2023 (обновлено: 21:27 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/evakuatsiya-1875650630.html
Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе
Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 01.06.2023
Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе
Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных киевским властям районах ДНР, говорится... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:32
2023-06-01T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
донбасс
ирина верещук
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных киевским властям районах ДНР, говорится на сайте ведомства.Сообщается, что вице-премьер страны Ирина Верещук в четверг провела заседание координационного штаба по эвакуации из населенных пунктов, "где ситуация с безопасностью остается критической"."Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. &lt;...&gt; Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское", — следует из заявления.В апреле Минреинтеграции Украины уже объявляло о принудительном вывозе несовершеннолетних из 21 населенного пункта на подконтрольной части ДНР, не приводя точного списка городов. При этом в марте начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что местные жители прячут своих детей от организованной Киевом эвакуации. В тот же день власти Славянска пригрозили опекунам и попечителям принудительным вывозом детей и лишением их прав по воспитанию в случае отказа покинуть город.
https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html
https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html
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в мире, киев, украина, донбасс, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Донбасс, Ирина Верещук
Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе

Украина объявила о принудительной эвакуации детей из семи подконтрольных районов Донбасса

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных киевским властям районах ДНР, говорится на сайте ведомства.
Сообщается, что вице-премьер страны Ирина Верещук в четверг провела заседание координационного штаба по эвакуации из населенных пунктов, "где ситуация с безопасностью остается критической".
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"Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. <...> Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское", — следует из заявления.
В апреле Минреинтеграции Украины уже объявляло о принудительном вывозе несовершеннолетних из 21 населенного пункта на подконтрольной части ДНР, не приводя точного списка городов.
При этом в марте начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что местные жители прячут своих детей от организованной Киевом эвакуации. В тот же день власти Славянска пригрозили опекунам и попечителям принудительным вывозом детей и лишением их прав по воспитанию в случае отказа покинуть город.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДонбассИрина Верещук
 
 
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