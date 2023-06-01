https://ria.ru/20230601/evakuatsiya-1875650630.html

Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе

Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 01.06.2023

Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе

Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных киевским властям районах ДНР, говорится... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:32

2023-06-01T20:32

2023-06-01T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

донбасс

ирина верещук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных киевским властям районах ДНР, говорится на сайте ведомства.Сообщается, что вице-премьер страны Ирина Верещук в четверг провела заседание координационного штаба по эвакуации из населенных пунктов, "где ситуация с безопасностью остается критической"."Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об эвакуации 239 детей из семи населенных пунктов Донбасса. <...> Принудительная эвакуация будет проведена в городе Железное, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское", — следует из заявления.В апреле Минреинтеграции Украины уже объявляло о принудительном вывозе несовершеннолетних из 21 населенного пункта на подконтрольной части ДНР, не приводя точного списка городов. При этом в марте начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что местные жители прячут своих детей от организованной Киевом эвакуации. В тот же день власти Славянска пригрозили опекунам и попечителям принудительным вывозом детей и лишением их прав по воспитанию в случае отказа покинуть город.

https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html

https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html

киев

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, донбасс, ирина верещук