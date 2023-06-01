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Made in Russia представит продукцию на выставке Caspian Oil and Gas 2023 - РИА Новости, 01.06.2023
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16:48 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ekspozitsiya-1875596860.html
Made in Russia представит продукцию на выставке Caspian Oil and Gas 2023
Made in Russia представит продукцию на выставке Caspian Oil and Gas 2023 - РИА Новости, 01.06.2023
Made in Russia представит продукцию на выставке Caspian Oil and Gas 2023
В столице Азербайджана в Baku Expo Center открылась 28-я Международная выставка Caspian Oil and Gas 2023, на которой при поддержке Российского экспортного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:48
2023-06-01T16:48
российский экспортный центр (рэц)
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азербайджан
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В столице Азербайджана в Baku Expo Center открылась 28-я Международная выставка Caspian Oil and Gas 2023, на которой при поддержке Российского экспортного центра организована коллективная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает центр.На площади более 1,1 тысячи квадратных метров свою продукцию для нефтегазовой отрасли представляют 39 российских компаний.В церемонии официального открытия выставки принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Экспозицию Made in Russia посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников."В первый день российские компании встретились с представителями крупнейшей государственной нефтяной компании Азербайджана. Всего на три дня выставки, с 31 мая по 2 июня, для участников экспозиции Made in Russia запланировано более 150 B2B-встреч с потенциальными партнерами из Азербайджана и других стран", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia посетители смогут увидеть широкий спектр продукции и оборудования российского производства, в том числе буровые установки, пакерно-якорное оборудование и технологии для эксплуатации скважин на суше и шельфе, нефтепромысловое оборудование, буровой инструмент и оборудование для ремонта скважин, трубная продукция, регулирующая и отсечная арматура и оборудование для ее производства, ремонта и испытания, резервуары, металлоконструкции, оборудование для защиты от коррозии, гидравлическое оборудование и инструменты, а также услуги в области диагностики скважин и пластов.Участие в выставке Caspian Oil and Gas 2023 позволит отечественным компаниям сделать уверенные шаги в развитии сотрудничества с зарубежными контрагентами и укрепить свои позиции на зарубежных рынках.
https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), азербайджан, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Азербайджан, Россия

Made in Russia представит продукцию на выставке Caspian Oil and Gas 2023

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер "Made in Russia"
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В столице Азербайджана в Baku Expo Center открылась 28-я Международная выставка Caspian Oil and Gas 2023, на которой при поддержке Российского экспортного центра организована коллективная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает центр.
На площади более 1,1 тысячи квадратных метров свою продукцию для нефтегазовой отрасли представляют 39 российских компаний.
В церемонии официального открытия выставки принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Экспозицию Made in Russia посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
«
"В первый день российские компании встретились с представителями крупнейшей государственной нефтяной компании Азербайджана. Всего на три дня выставки, с 31 мая по 2 июня, для участников экспозиции Made in Russia запланировано более 150 B2B-встреч с потенциальными партнерами из Азербайджана и других стран", - говорится в сообщении.
На стенде Made in Russia посетители смогут увидеть широкий спектр продукции и оборудования российского производства, в том числе буровые установки, пакерно-якорное оборудование и технологии для эксплуатации скважин на суше и шельфе, нефтепромысловое оборудование, буровой инструмент и оборудование для ремонта скважин, трубная продукция, регулирующая и отсечная арматура и оборудование для ее производства, ремонта и испытания, резервуары, металлоконструкции, оборудование для защиты от коррозии, гидравлическое оборудование и инструменты, а также услуги в области диагностики скважин и пластов.
Участие в выставке Caspian Oil and Gas 2023 позволит отечественным компаниям сделать уверенные шаги в развитии сотрудничества с зарубежными контрагентами и укрепить свои позиции на зарубежных рынках.
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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